FOTO: Gasilci prekrili poškodovano streho; reke bodo še naraščale

10.12.2022 | 18:40

V Zalogu so gasilci sanirali puščajočo streho (Foto - tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Dolenja Straža)

Tudi danes zvečer, v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan je zaradi obilnega deževja, ki je zajelo državo, pričakovati naraščanje in poplavljanje rek, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Največ težav pričakujejo na območju Kolpe, ki bo na nekaterih delih še poplavljala, in reke Krke.

Po podatkih Oddelka za hidrološko napoved Agencije RS za okolje reka Kolpa v srednjem toku upada, vendar se še razliva v manjšem obsegu. V spodnjem toku narašča in bo zvečer poplavljala na območjih pogostih poplav, se pa naraščanje na tem rečnem odseku že upočasnjuje.

Krka in njeni pritoki počasi naraščajo in se razlivajo v manjšem obsegu. Zvečer in ponoči bo Krka s pritoki še naraščala, njeno naraščanje v spodnjem toku pa se bo nadaljevalo še predvidoma do nedelje popoldan. V soboto se bo Krka razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, preko noči in v nedeljo zjutraj pa se lahko poplavljene površine še nekoliko povečajo.

Poplavljena cesta

Ob 17.00 je reka Krka poplavila cestišče na odseku Kostanjevica na Krški - Zameško. Dežurni delavci cestnega podjetja CGP Krško so postavili popolno zaporo cestišča.

Čistili naplavine

Ob 13.58 se je pri naselju Potok, občina Straža, ob stebrih lesenega mostu čez reko Krko nabrala večja količina naplavljenega lesa. Gasilci PGD Vavta vas so hlod in vejevje s tehničnim posegom odstranili.

Puščala streha

Ob 12.46 je v naselju Zalog, občina Straža, zaradi poškodovane kritine na stanovanjski hiši puščala streha. Gasilci PGD Dolenja Straža so poškodovano streho na površini okoli 10 kvadratnih metrov pokrili s strešniki.

Iztekalo gorivo

Ob 9.44 je na Otoški cesti v Novem mestu v parkirni hiši Qlandije iz parkiranega osebnega vozila iztekalo dizelsko gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so razlito nafto posuli z vpojnim sredstvom ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo v nedeljo, 11. 12. 2022, od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIVADA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

Galerija