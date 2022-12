Katarina Colnar uživa v kuhinji, ker dela s srcem. Kako pripravi orehove štruklje iz pirine moke.

11.12.2022 | 14:00

Katarina Colnar s sinom Martinom, ki mami zadnje časa največ in rad pomaga v kuhinji in pri strežbi gostov v zidanici.

Orehovi štruklji iz pirine moke so nared.

Katarina v kuhinji uživa.

Čaj iz grozdnih tropin je odličen.

Malce medu po štruljih je pika na i.

Lešnica pri Otočcu - December, zadnji mesec v letu, nas nagovarja na različne načine, je pa to tudi čas božično-novoletnih praznikov, ki je za mnoge najlepši. Več smo lahko s svojo družino in bližnjimi. In kaj je lepšega, če praznujejo tudi naše brbončiče, če torej iz kuhinje zadiši po slastnih piškotih, pecivu ali kaki drugi priljubljeni praznični jedi?

Tudi Katarina Colnar, gospodinja na Colnarjevi kmetiji na Lešnici pri Otočcu, se kot žena, mama in že tudi babica v priznani vinogradniški družini, ki po vinogradništvu in vinarstvu sodi v svetovni vrh, trudi po svojih močeh, da je v prazničnih dneh pri njih še posebej luštno in da lepo diši iz kuhinje. Rada pocrklja vse svoje, saj je odlična kuharica, ravno tako pa se potrudi tudi pri pogostitvi gostov v Zidanici Colnar na Trški Gori, kjer že 28 let sprejemajo zaključene družbe po naročilu.

Recept Petra Kotarja

Prav vsi so navdušeni nad njenimi orehovimi štruklji iz pirine moke, zato jih večkrat pripravi, in tudi nam bo tokrat izdala recept, za katerega sicer takoj pove, da je njegov avtor priznani dolenjski kuharski mojster Peter Kotar. Prav z njim je te štruklje prvič delala na nekem gostovanju v Makedoniji in jih nekako »posvojila«.

»Gre za sladico, ki je bogata in močna po svoji sestavi, ter več kot primerna za ta praznični čas. Štruklji so že tako nekaj našega, slovenskega, na kar moramo biti ponosni. Obenem pa uporabljam vse domače, kvalitetne lokalne sestavine, od moke iz Mlina Košak, do orehov z domačije Peskar, jabolk in hrušk s kmetije Pleško, itd., tako da potem tudi končni izdelek ne more biti drugačen kot dober,« pove Katarina, ki rada pripravlja tudi druge vrste štrukljev: skutine, ajdove s skuto, orehove z vanilijevo kremo, itd.

Čaj grozdnih tropin in vino Collis

Ob orehovem štruklju iz pirine moke, ki je lahko samostojna jed oz. večerna sladica, prija kak čaj, pa tudi kozarček vina. Pri Colnarjevih je oboje nekaj posebnega.

Katarina je zraven postregla s čajem grozdnih tropin, kar je zamislica njenega sina Janeza, aktualnega kralja cvička, sicer pa mladega kmeta in nosilca vinogradniške dejavnosti na njihovi kmetiji. Ta ima namreč vedno nove ideje na področju vinogradništva, mnoge je že pogumno uresničil (penina, grozdni sok…), druge še čakajo na pravi čas. Po njegovi zaslugi sedaj od grozdja Colnarjevi porabijo praktično vse, razen peclja. Delajo tudi moko iz grozdnih pečk.

Grozdne tropine, ki ostanejo po prešanju, lepo posušijo in odlične so za čaj. Ker gre za temno grozdje, je čaj temu primerno obarvan, in sladko-kiselkastega okusa. Ob štruklju, ki je dovolj sladek, čaja tako sploh ni potrebno sladkati.

Sicer pa Katarina pove, da k orehovemu štruklju iz pirine moke še kako prija tudi njihovo posebno vino Collis

Več o tem vinu, ki je osebnost njihove kleti in dve leti zori v 250-litrskem akacijevem sodu, pa seveda podrobneje o pripravi orehovih štrukljev iz pirine moke, Colnarjevi zidanici na Trški gori ter o Colnarjevi družini, v aktualni številki Dolenjskega lista, v prilogi Živa.

Besedilo in foto: L. Markelj

