Kolpa in Krka še grozita

11.12.2022 | 08:15

Danes tudi previdno na cestah! Takšne razmere so trenutno na Vahti, (Foto: promet.si)

Zaradi obilnega deževja, ki je te dni zajelo državo, je še danes pričakovati naraščanje in poplavljanje nekaterih rek. Uprava za zaščito in reševanje največ težav spet pričakuje na območjih reke Kolpe in reke Krke. Padavine naj bi sicer dopoldne večinoma ponehale.

Kolpa je v soboto zvečer poplavljala na območjih pogostih poplav, a se je stanje proti večeru nekoliko umirilo. V srednjem toku je reka že pozno popoldne upadala, se je pa v manjšem delu še vedno razlivala.

V manjšem delu se je v soboto razlivala tudi Krka s pritoki. Reka je naraščala tudi zvečer, po podatkih Agencije RS za okolje pa se bo naraščanje v njenem spodnjem toku predvidoma nadaljevalo tudi danes dopoldne. Medtem ko se je Krka v soboto razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, bi se lahko danes poplavljene površine še nekoliko povečale.

'Pobegnil' splav

Sinoči ob 20.58 se je na mostu za pešce na Loki v Novem mestu zagozdil leseni splav, ki se je strgal iz preveza zaradi povečanega pretoka reke Krke. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in privezali splav, dokler ne bo gladina reke upadla in ga bo možno privezati nazaj na privez.

Zalita klet

Minulo noč ob 1.56 je v ulici Pod Trško goro v Novem mestu podtalnica zalivala klet stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so postavili potopno črpalko in cevi, da bo lastnik lahko izčrpal vodo.

Gasilci odprli vrata bloka

Ob 19.16 so na Elektrarniški cesti v Brestanici, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti pred Kronovim proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču oviran promet.

Na vipavski hitri cesti je med Ajdovščino in razcepom Nanos zaradi burje prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta. Na cesti čez prelaz Korensko sedlo so na avstrijski strani obvezne verige. Na cesti Črni Vrh-Col je prepoved vožnje za priklopnike in polpriklopnike.

Popolne zapore so na cestah Podpeč-Ig pri Podkraju, Smednik-Zameško-Kostanjevica v Koprivniku in Bizeljsko-Orešje pri mejnem prehodu Orešje. Polovične zapore so na cestah Bizeljsko-Orešje in Šmartno v Tuhinju-Laze v Tuhinju.

Ljubljanska severna obvoznica je zaprta med Zadobrovo in Novimi Jaršami v obeh smereh do 13. ure.

Po Sloveniji velja med 8. in 22. uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIVADA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Senovo Božičnik predvidoma med 7:00 in 13:15 uro; na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Tržišče kolodvor, Tržišče, Tržišče peskokop, Zgornje Vodale, Kaplja vas in Vodale med 7:00 in 10:30 uro ter na območju TP Gabrijele, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Skrovnik, Martinja vas, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Pijavice, Bruna vas, Gorenje Mladetiče in TO Mokronog predvidoma med 7:00 in 15:00 uro.

M. K.