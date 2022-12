ŠD SU do edine domače zmage

11.12.2022 | 08:50

Foto: FB ŠD SU

V 1. SNTL za moške so bile na sporedu tekme 9. kroga, do edine domače zmage pa je prišel ŠD SU, ki je s 4:0 premagal Tempo. Na vseh drugih tekmah so slavili gostje, Kema Murexin je s 4:1 premagala Vesno I, tako kot tudi Savinja I Kajuh-Slovan in Inter Diskont I Mengeš I, medtem ko je Maribor premagal Krko I s 4:2. Ekipno državno prvenstvo se bo spet nadaljevalo 14. januarja prihodnje leto.

Že v torek je aktualni državni prvak v 1. SNTL za moške, novomeški ŠD SU, brez večjih težav ugnal velenjski Tempo. Do posamičnih zmag sta prišla brata Uroš in Jure Slatinšek ter Jožko Omerzel, ki je bil v dvojicah uspešen še z Urošem Slatinškom.

Na preostalih tekmah so, kot smo omenili v uvodu, slavile gostujoče ekipe. V Dolenjskem namiznoteniškem centru Drgančevje se je v domači ekipi Krke z dvema posamičnima zmagama izkazal Aljaž Šmaljcelj, kar pa ni bilo dovolj za končni uspeh Krke. V mariborski ekipi so po enkrat zmagali Matevž Črepnjak, Tomaž Roudi in Gregor Komac, po izenačenem obračunu pa je s 3:2, zadnji niz se je končal na razliko, slavila še dvojica Komac in Črepnjak.

Izidi 9. kroga 1. SNTL za moške

M. K.