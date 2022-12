V soboto zmaga le Dobovi

11.12.2022 | 09:15

Od klubov naše regije je včeraj zmagala le Dobova. (Foto: FB RD Dobova)

Sobota je v Ligi NLB ponudila zanimive in napete obračune. Sviš iz Ivančne Gorice je bil na gostovanju na dobri poti, da preseneti Jeruzalem Ormož, ki pa mu je v izdihljajih tekme uspelo rešiti točko (26:26).

V Slovenj Gradcu je Maribor Branik za zadetek dobil prvi polčas (15:14), v končnici pretil gostiteljem, ki pa so vendarle uspeli izvleči zmago s 26:23. Uspeha so se razveselili še rokometaši Dobove, ki so bili na Kodeljevem boljši s 23:20, državni prvaki iz Celja pa so se do 11. para točk, s katerim ostajajo na vrhu lestvice, dokopali v Krškem (28:38).

Že v petek je pred kamerami Sportkluba Trimo Trebnje suvereno opravil svoje delo proti Kopru (24:29). Preostali tekmi 12. kroga bosta zaradi evropskih nastopov Rika Ribnice in Gorenja Velenja na sporedu nekoliko kasneje. Prva bo pri Krki gostovala v sredo, slednje pa bo Urbanscape Loko pričakalo konec januarja prihodnje leto.

LIGA NLB, 12. KROG

Sobota, 10. decembra:

RK JERUZALEM ORMOŽ : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 26:26 (15:15)

Ćirović 11 (4), Cirar 5 (1); Zavodnik 6, Abramovič 5 (4).

STATISTIKA

Igralec tekme: Nik Čirović (Jeruzalem Ormož)

Obračun med Prleki in Dolenjci se je končal brez zmagovalca. Gostitelji so drugič remizirali v tej sezoni, gosti iz Ivančne Gorice pa kar petič, oboji pa so zadržali svoje položaje na sredini razpredelnice.

Večji del dvoboja je kazalo na zmago gostov iz Ivančne Gorice, ki so tri minute pred koncem imeli dva gola prednosti (26:24). V prelomnih trenutkih dvoboja pa so Ormožani le zaigrali bolj kakovostno, po golih Gašperja Hebarja in Nika Ćirovića pa tudi osvojili točko.

V domači ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Ćirović z enajstimi, v gostujoči pa Denis Zavodnik s šestimi goli.

Ormoška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostila Gorenje Velenje.

IZJAVI PO TEKMI:

Blaž Fergola, rokometaš RK Jeruzalem Ormož:

"V prvem polčasu smo zapravili preveč čistih strelov in gostom omogočili, da so nam cel čas dihali za ovratnik. V nadaljevanju nismo bili pravi in smo zaostajali že za štiri zadetke. Na krilih fanatične vzpodbude naše trdnjave Hardek smo obrnili tekmo v našo smer in osvojili točko. Glede na potek tekme je za nas ta točka velika kot zmaga. Čestitke soigralcem na nepopustljivosti."

Domen Koši, rokometaš RK Sviš Ivančna Gorica: "Glede na to, da smo vedeli, da imajo Ormožani nekaj problemov s poškodbami, smo računali na zmago. Bili smo ji blizu, a smo se na koncu dobesedno zaustavili, upočasnili našo igro in naleteli na postavljeno obrambo gostiteljev. Ti so izkoristili pritisk domačih navijačev, mi smo zapravili nekaj napadov po nepotrebnem in Jeruzalem nas je dohitel. Glede na prikazano čez celo tekmo smo bili bližje zmagi."

RD LL GROSIST SLOVAN : RK DOBOVA 20:23 (11:11) Soršak 6, Tufegdžić 4 (3); Nešić 6, Latković in Šukić po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Jernej Mlakar (RK Dobova)

Igralci iz Posavja so bolje začeli obračun na Kodeljevem. V uvodnih dvajsetih minutah so povsem zasenčili Ljubljančane in povedli z 10:5. Izbranci domačega trenerja Borisa Denića so se po minuti odmora le zbrali, Aleksa Tufegdžić pa je v 29. minuti izenačil na 11:11.

Drugi polčas je bila preslikava prvega. Dobova je bila večji del v prednosti, v 51. minuti je vodila z 21:18. V končnici dvoboja ji je domača zasedba, ki je med tekmo zastreljala kar pet sedemmetrovk, povsem zadihala za ovratnik in po golu Žige Stoparja v 57. minuti izenačila na 20:20. Prelomni trenutki dvoboja so minili v znamenju gostov, ki so naredili delni izid 3:0 in dosegli tretjo zmago v tej sezoni.

V ekipi iz Dobove je bil najbolj učinkovit Ignjat Nešić, v ljubljanski pa Jaka Soršak. Oba sta dosegla po šest golov.

Ljubljanska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, ekipa iz Dobove pa bo gostila Krško.

IZJAVA PO TEKMI:

Jernej Mlakar, rokometaš RK Dobova:

"Tekma je bila napeta, ekipi sta se zavedali njene zahtevnosti. Za malo lažji konec tekme smo v drugem polčasu naredili manj tehničnih napak. Čestitke obema ekipama, ki sta se izkazali v tej težki situaciji, ko je veliko igralcev poškodovanih ali bolnih. Tokrat smo se fantje zbrali in dosegli težko zmago v gosteh.”

RK KRŠKO : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 28:38 (16:19)

Švalj 6, Grobelnik 5; Ivanković 10, Cokan 9 (2).

STATISTIKA

Celjska zasedba je dosegla drugo zmago v tem tednu. Po sredinem zmagoslavju v evropski ligi prvakov nad norveškim Elverumom je ukanila še Krško, po enajsti zmagi pa znova zasedla čelno mesto na razpredelnici. Pred najbližjo zasledovalko iz Trebnjega, ki je že v petek zmagala v Kopru, ima znova dve točki prednosti. Krško ostaja na dnu lestvice s štirimi točkami.

Papirnati favoriti iz mesta grofov so postopno lomili odpor Posavcev. Na polčasu je njihova prednost znašala le tri gole, v drugi polovici tekme pa so zaigrali odločneje, v končnici pa si tudi nekajkrat priigrali enajst zadetkov prednosti, kar je bila tudi najvišja na dvoboju.

Pri Celjanih sta bila najbolj učinkovita Ante Ivanković z desetimi in Tim Cokan z devetimi goli, pri Krčanih pa Jure Švalj s šestimi in Tomaž Grobelnik s petimi zadetki.

Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Slovenj Gradec, ekipa iz Krškega pa bo gostovala v Dobovi.

* Izidi, 12. krog:

- petek, 9. december:

Koper - Trimo Trebnje 24:29 (12:15)

- sobota, 10. december:

LL Grosist Slovan - Dobova 20:23 (11:11)

Slovenj Gradec - Maribor Branik 26:23 (14:15)

Jeruzalem Ormož - Sviš Ivančna Gorica 26:26 (15:15)

Krško - Celje Pivovarna Laško 28:38 (16:19)

- sreda, 14. december:

19.00 Krka - Riko Ribnica

- sobota, 28. januar:

18.00 Gorenje Velenje - Urbanscape Loka

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 12 11 0 1 397:327 22

2. Trimo Trebnje 12 10 0 2 391:308 20

3. Gorenje Velenje 11 9 1 1 353:289 19

4. Riko Ribnica 10 7 1 2 296:295 15

5. Krka 11 7 0 4 320:301 14

6. Slovenj Gradec 12 6 2 4 348:344 14

7. Koper 12 5 1 6 347:319 11

8. Jeruzalem Ormož 12 4 2 6 312:347 10

9. Urbanscape Loka 11 3 3 5 291:305 9

10. Sviš Ivančna Gorica 11 1 5 5 279:317 7

11. Dobova 12 3 1 8 306:349 7

12. LL Grosist Slovan 12 2 2 8 331:365 6

13. Maribor 12 1 2 9 303:344 4

14. Krško 12 1 2 9 311:375 4

STA; M. K.