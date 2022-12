Nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Sevnici odprt za promet

11.12.2022 | 12:00

Tik pred odprtjem

Sproščen promet (Vse fotografije: Občina Sevnica)

Sevnica - Te dni je bil čez novi nadvoz, ki povezuje industrijsko cono z regionalno cesto skozi mesto Sevnica, speljan promet.

Izgradnja nadvoza čez trebanjsko železniško progo je osrednji del projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Njegovo realizacijo sta denarno podprli Evropska unija in Republika Slovenija. Za projekt v višini dobrih 1,7 milijona evrov je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831 tisočakov, Republika Slovenija pa 277 tisoč evrov.

Poglavitni namen naložbe je bila ustrezna infrastrukturna ureditev dostopne ceste v poslovno cono. Z ukinitvijo izvennivojskega križanja z železniško progo je dostop do poslovne cone ustreznejši, s čimer se, kot sporočajo iz sevniške občine, obstoječim in novim podjetjem omogoča boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.

Izgradnja nadvoza čez trebanjsko progo je sicer del širših prometnih izboljšav tega območja. V navezavi na regionalno cesto Boštanj - Planina je pred izvedbo rekonstrukcija križišča v krožišče. Izvajalec bo v kratkem začel dela, najprej na območju podpornega zidu, ki je bil urejen v sklopu izgradnje nadvoza. Nosilec projekta izgradnje krožišča je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Ko bo širša ureditev realizirana in urejeni vsi ukrepi za ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu, bo sproščen tudi trenutno zaprt hodnik za pešce na nadvozu.

M. K.