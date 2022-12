Foto: razlivanje Krke v Kostanjevici; gasilci imeli delo zaradi naraslih rek

11.12.2022 | 18:25

Tako je bilo danes v Kostanjevici na Krki. (Foto: Ž. Š.)

Narasli vodotoki so se tudi danes prestopili bregove. Tako je bilo tudi v Kostanjevici na Krki (na fotografijah).

Pri naselju Loke v občini Straž je nekaj pred pol deveto uri zjutraj ob stebrih lesenega mostu čez reko Krko naplavilo drevo in veje. Gasilci PGD Dolenja Straža so hlod in vejevje s tehničnim posegom odstranili iz reke.

Reševali splav

Pri mostu na Loki v Novem mestu pa so gasilci GRC Novo mesto malo po 13.30 zaradi visoke reke Krke zavarovali, stabilizirali in privezali splav. Pri reševanju splava so sodelovali člani Podvodne reševalne službe, postaja Novo

Voda zalila klet

V Prelesju v občini Črnomelj je zaradi visokega vodostaja reke Kolpe ob 12. uri voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Stari Trg so izčrpali vodo iz kleti in pomagali pri sanaciji poplavljenega prostora.

M. Ž.

Galerija