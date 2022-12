Z avtom na bok; novega snega danes ne napovedujejo

12.12.2022 | 07:00

Sinočnje razmere na cestah (Fotografije: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Ponekod smo se zbudili smo v sneženo jutro, sneg je marsikje začel padati že včeraj dopoldan. O kakšnih hujših nesrečah zaradi snega na cestah zaenkrat ni poročil. Zjutraj malo pred pol sedmo se je sicer nesreča zgodila na območju Brežic, vendar podrobnosti še niso znane.

Sinoči ob 22.03 pa se je na regionalni cesti Ribnica – Kočevje pred naseljem Nemška vas v občini Ribnica osebno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGD Ribnica so nevtralizirali motorne tekočine, odklopili akumulator in vozilo postavili na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Novega snega vsaj v kratkem sicer ne napovedujejo. Danes bo pretežno jasno, pravijo vremenoslovci. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 7 °C.

Jutri bo na severu in severovzhodu delno jasno, drugod se bo dopoldne pooblačilo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, v alpskih dolinah do -15, ob morju okoli -2, najvišje dnevne od -5 do 0, na Primorskem od 1 do 6 °C.

V sredo bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Predvsem v južni Sloveniji bodo prehodno možne manjše padavine, po nižinah rahel dež. Nekoliko topleje bo. V četrtek bo oblačno. Predvsem v južni in zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo proti večeru na zahodu krepile.

Razmere na slovenskih cestah ob 7. uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred Šentrupertom proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče je regionalna cesta Čatež-Brežice zaprta pri mostu čez Savo.

Zastoj tovornih vozil, dolg en kilometer, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo eno uro.

Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cesti Črni Vrh-Col in na hrvaški strani mejnega prehoda Petrina. Prepoved za tovorna vozila nad sedem ton in pol je na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje.

Zaradi poplavljenega vozišča je popolna zapora na cesti Smednik-Zameško-Kostanjevica v Koprivniku

Drevo na cesti

Včeraj ob 17.02 so v naselju Debeče, občina Ivančna Gorica, gasilci PFD Metnaj odstranili podrto drevo s ceste.

Pomoč obolelemu

Ob 10.12 so v Vodicah, občina Dobrepolje, gasilci PGD Ponikve in Videm nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP in pomagali pri prenosu do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ 2, TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP KZ DRAGATUŠ, TP MALI NERAJC, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ŠIPEK, TP VEL. NERAJC, TP ZAPUDJE .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6. MARKLJEVA UL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRAŠEVO, izvod 2. MRAŠEVO;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA 1940, izvod 6.KREGARJEV HRIB .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE, TP KNEŽJA VAS in TP GOR. KAMENJE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZIDANI MOST, izvod 2.ZIDANI MOST-ŠTEFAN.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 11.30 uro na območju TP Sela 2, nizkonapetostno omrežje – Proti Selam, Hiša pri TP in med 11. in 13. uro na območju TP Dobova pekarna, nizkonapetostno omrežje – Smer Mihalovec; na področju nadzorništva Krško okolica med 8.30 in 12. uro na območju TP Pečice, nizkonapetostno omrežje – Pečice šola; na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Šola ter na področju nadzorništva Krško mesto med 9. in 14. uro na območju TP Leskovec Gmajna 2.

M. K.