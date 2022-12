Krkaši v Črnučah rutinirano do nove zmage

12.12.2022 | 09:30

Pogled na lestvico po 11. krogu

Odbojkarji Krke so v 11. krogu 1.B DOL gostovali v Črnučah, kjer so s 3:0 (21, 9, 24) premagali ekipo Črnuče II. Novomeščani so prišli do zmage predvsem po zaslugi dobrega bloka, s tem elementom so zbrali kar 14 točk, ter večje zbranosti in kakovosti v ključnih trenutkih. Najbolj razpoložen je bil Lavrič, ki je zbral 15 točk, od tega kar 8 blokov, po 12 točk pa sta dodala še Hardt in Pušnik. V dresu domačih je 11 točk zbral Kosanc. Člani se na parket vračajo 5. januarja z domačo tekmo proti Korvolleyu.

Odbojkarji Kostanjevice so konec tedna brez dobljenega niza izgubili proti ekipi SIP Šempeter, Žužemberčani pa so zmagali - s 3:1 so bili boljši od Korvolley Mislinje.

1.B DOL, 11. krog

Črnuče II – Krka

0 – 3 (-21, -9, -24)

STATISTIKA

ŠD Maksa Pečarja, Ljubljana-Črnuče, 10. december 2022. Sodnika: Strmčnik Ervin, Vrenko Jure. Obiskovalcev: 20.

Črnuče II: Ritmanič, Mivšek, Rutar, Kosanc 11, Zajc 3, Vindišar 1, Šenk 1, Drobež, Lenič 5, Rojc 1, Hribar 3, Čučulović (L). Trener: Jaka Bevc.

Krka: Hafner 2, Erpič, Kosmina 8, Borin (L), Kožar, Pulko, Lavrič 15, Hvala 2, Lindič 5, Pušnik 12, Hardt 12, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Odbojkarji Krke so v 11. krogu prvenstva v Črnuče odpotovali kot favoriti in to potrdili tudi na parketu. Mlada zasedba Črnuč ni bila kos razpoloženim Novomeščanom, pri katerih je namesto Pulka priložnost dobil Hardt. Novomeščani so v prvem nizu predvsem po zaslugi Pušnika in Lavriča ter s precej bolj učinkovito igro v napadu v drugi polovici niza rezultat obrnili v svoj prid. Črnučani so bili po bloku Kosanca še najbližje, le na točki zaostanka pri izidu 16:17, nato pa so Krkaši preko razigranega Pušnika pobegnili na varno prednost in niz dobili s 25:21.

V drugem nizu se je gostiteljem povsem podrla igra. Krkaši so dominirali v vseh odbojkarskih prvinah, hitro pobegnili na neulovljivo prednost in Črnučanom dopustili vsega 9 točk. Trener Krke Jernej Rojc je ob visokem vodstvu lahko počitek namenil še kapetanu Kosmini ter v igro poslal mladega Hvalo, ki je dano priložnost dobro izkoristil.

Še najbolj napet je bil tretji niz, v katerem so gostitelji po zaslugi Kosanca do zadnjih točk držali korak s Krko, ki je sicer nastopila v premešani zasedbi na čelu s Hardtom in Hvalo. Kljub temu so Krkaši v ključnih momentih pokazali več zbranosti. Krka je sprva zapravila dve zaključni žogi in Črnučani so izenačili na 24. točki, a zatem se jim je zatresla roka. Sprva so zgrešili začetni udarec, nato še napadalnega in Krka je slavila s 26:24.

Luka Lindič, Krka: “Odnesli smo tri točke, kar je bil naš cilj, nismo pa zadovoljni s prikazano igro, kjer imamo še precej rezerve v vseh elementih. S prvim delom ligaške sezone in 11 zmagami smo sicer zadovoljni, vendar si želimo še bolj izpopolniti našo igro za vrhunec sezone, za kvalifikacije za 1. A ligo, kamor se želimo vrniti.“

Odbojkarji Krke so s to zmago sklenili tekmovanje za letošnje koledarsko leto in se na parket vračajo 5. januarja ob 20:30 z domačo tekmo proti Korvolley Mislinji.

S. V.