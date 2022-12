DLUD pregledno v Kocki z rekordno Novoletno

12.12.2022 | 11:00

Na letošnji letni pregledni razstavi Društva likovnih umetnikov Dolenjske razstavlja rekordno število slikarjev. Na fotografiji ob odprtju so (od leve zgoraj): Janko Orač, Boštjan Kavčič, Jože Marinč, Alojz Konec, Uroš Weinberger, Jasmina Nedanovski, Igor Papež, Andreja Schwenner, Mojca Lampe Kajtna, Nataša Mirtič, Martina Hegediš, Mateja Kavčič in Jožica Medle. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Društvo likovnih umetnikov Dolenjske se letos v galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu znova predstavlja z letno pregledno razstavo članov društva, ki so jo tokrat poimenovali Novoletna. S po eno izbrano sliko, ustvarjeno v zadnjem obdobju, se na razstavi predstavljajo Hamo Čavrk, Martina Hegediš, Boštjan Kavčič, Mateja Kavčič, Alojz Konec, Jože Kumer, Mojca Lampe Kajtna, Robert Lozar, Jože Marinč, Jožica Medle, Nataša Mirtič, Jasmina Nedanovski, Janko Orač, Igor Papež, Marija Rus, Andreja Schwenner in Uroš Weinberger.

»Letošnjo razstavo odlikuje že članski odziv, ki je letos s sedemnajstimi avtorji rekorden vse od začetka našega novomeškega obdobja. Dalje ga odlikuje svežina del, s katerimi stremimo k nekim lastnim presežkom, čeprav je postavitev nekurirana in nežirirana – torej revijalna. Zastopani avtorji so stilsko prepoznavni, karakteristični, čeprav brez vsebinskih in oblikovnih okvirov. Vsak avtor s po enim delom malega ali srednjega formata izkazuje svojo ustvarjalno živost in diha v krepko in korpulentno novomeško kulturno telo, ki mu po svojih najboljših močeh poskušamo prispevati in pomagati rasti. Novomeška kulturna scena ima bogato zgodovino in jo poskušamo nadaljevati tudi v vplivno recentnost. S ponosom vstopamo v leto 2023, ki bo za nas, mesto, regijo in širše bienalno in močneje likovno utripajoče,« je ob odprtju razstave povedal predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske Alojz Konec.

Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, ki poleg dolenjskih združuje tudi likovnike iz Posavja in Bele krajine, razstave v nekdanji Mali dvorani oziroma danes galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravlja od leta 2014, vsako leto z izjemo covidnega leta 2020 ob koncu tudi pregledno razstavo članov društva. Poleg tokratne razstave Novoletna, ki bo odprta do 10. januarja, je društvo letos v galeriji Kocka pripravilo še pet razstav.

I. V.

