Že znana zgodba: trčil v policiste, nato pa čez drn in strn; z nožem nad mamo

Policisti PP Novo mesto so v soboto nekaj pred 22. uro na območju Otočca zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Citroen xara, danes med drugim sporočajo s PU Novo mesto. Znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval v smeri proti Kronovem. Nevarnega voznika so policisti dohiteli in mu poskušali preprečiti nadaljnjo vožnjo, takrat pa je trčil v službeno vozilo policije, zapeljal s ceste preko travnika in nadaljeval vožnjo po lokalni cesti. V naselju Prapreška pot so kasneje nevarnega voznika izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za večkratnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil. Zoper osumljenca bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Brez vozniške in pijan

V minuli noči so policisti PP Novo mesto med kontrolo prometa na novomeški Šmarješki cesti ustavili voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da 56-letni voznik vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,93 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na mejo prav tako pijan in brez vozniške

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da 70-letni voznik iz Hrvaške nima vozniškega dovoljenja, saj proti njemu poteka ukrep prepovedi vožnje. Poleg tega je imel v litru izdihanega zraka 0,40 miligrama alkohola. Avto so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mladoletnik za volanom neregistriranega twinga. Pa še pijan?

Policisti PP Metlika so včeraj dopoldne v Metliki kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault twingo.Neregistriran avtomobil vozil mladoletnik, ki seveda nima vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Ločni vozil z 1,8 promila alkohola

Policisti PPP Novo mesto so v noči na soboto med kontrolo prometa v Ločni zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila VW passat. 50-letniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,87 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V Sevnici preverjali psihofizično stanje voznikov

V petek med 10. in 18. uro so policisti na območju PP Sevnica poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Ustavili in kontrolirali so 130 voznikov in 70-tim odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom. Dva sta vozila vozilo pod vplivom alkohola. Zaradi drugih ugotovljenih kršitev so petim kršiteljem izdali plačilni nalog, osmim pa zaradi kršitev izrekli opozorilo.

Znašal se je nad starši in partnerko

Trebanjski policisti so v soboto posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Trebnjega. Ugotovili so, da 38-letni nasilnež izvaja fizično in psihično nasilje nad starši in partnerko. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je izsiljeval žrtve, jim grozil, da jih bo ubil, mamo pa lasal in grozil z nožem. Žrtvam je pred nasilnežem uspelo pobegniti in poiskati pomoč. Policisti so ga izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali ter mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O tem so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Vlomi in tatvine

V okolici Trebnjega je v soboto med 18. in 23. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je puško, bajonet in nož. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 2000 evrov.

Sinoči okoli 20. ure je v Novem mestu neznanec vlomil v prostore izobraževalne ustanove, kjer je v enem izmed prostorov vlomil še v avtomat za tople napitke in ukradel denar.

Včeraj popoldne je v Trebnjem neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah je odnesel zlat nakit in denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1100 evrov škode.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je v soboto na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so med pregledom na podvozju odkrili dva državljana Maroka, po zaključenem postopku so ju predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega med 9. 12. in 12. 12. na območju PP Brežice (Loče, Obrežje, Rigonce, Dobova, Podgračeno, Jesenice, Bukošek in Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 51 državljanov Rusije, 45 državljanov Indije, 45 državljanov Pakistana, 28 državljanov Kube, 14 državljanov Sirije, devet državljanov Afganistana, pet državljanov Maroka, štiri državljane Tunizije in dva državljana Bangladeša.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 9. 12. in 12. 12. intervenirali v 126. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 421 klicev. Obravnavali so 19 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 27. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

