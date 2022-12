Režimi obiskov - Covid še vedno rad obiskuje bolnišnice

12.12.2022 | 13:40

V SB Novo mesto poudarjajo, da prejemajo različna mnenja bolnikov in njihovih bližnjih o omejevanju obiskov, ki jih s človeške plati razumejo, a z omejevanjem obiskov dosežejo bistveno manjšo možnost za prenos respiratornih okužb. (Foto: arhiv DL)

Direktorica SB Brežice Anica Hribar: »Trudimo se, da v času omejitev obiskov sestre in zdravniki redno sporočajo svojcem bolnikov informacije po telefonu.« (Foto: arhiv DL)

Trenutno je v brežiški bolnišnici hospitaliziranih osem covidnih bolnikov, ki so povprečno starejši od 80 let. Intenzivne terapije ne potrebuje nihče, število primerov pa zadnji teden narašča. (Foto: arhiv DL)

Brežice, Novo mesto - V brežiški bolnišnici (razen izjem) do preklica obiski bolnikov niso dovoljeni – Omejitev obiskov tudi v SB Novo mesto – Biserka Marolt Meden: Režimi obiskov so trenutno neusklajeni tudi v isti ustanovi, kot da si vsakdo zdaj ureja to področje po svoji presoji

Koronavirus, dobri znanec zadnjih treh let, s katerim se trudimo sobivati, je še vedno zelo nevaren vsem ranljivejšim skupinam, med katere sodijo starostniki in hospitalizirani bolniki v bolnišnicah. Vnos virusa je pred kratkim brežiško bolnišnico prisilil v strožji režim obiskov, novomeška je obiske omejila že sredi novembra. Starostniki v bolnišnicah in domovih za ostarele socialno izolacijo preživljajo težje kot mlajši, v društvu Srebrna nit pa opozarjajo še na različno urejene režime v ustanovah.

Obiski v SB Brežice niso dovoljeni

Na zadnji novembrski dan se je zaradi vnosa koronavirusa spremenil režim obiskov v Splošni bolnišnici Brežice. »Do preklica obiski bolnikov niso dovoljeni, razen po dogovoru s predstojnikom oddelka ali lečečim zdravnikom,« so sporočili iz posavske bolnišnice. Trenutno je hospitaliziranih osem covidnih bolnikov, pravi njena direktorica Anica Hribar, ki so povprečno starejši od 80 let. Dodaja, da intenzivne terapije ne potrebuje nihče, število primerov pa zadnji teden narašča.

Vnosi pogosto zaradi bolnikov in svojcev

Največkrat so vzrok za vnos covida-19 svojci in bolniki. »Ob vstopu v bolnišnico nekateri svojci masko uporabljajo, ko so pri svojcu na oddelku, pa jo snamejo in ne upoštevajo varnostne razdalje. Zgodi se tudi, da so bolniki, ki jih sprejmemo na zdravljenje v bolnišnico, negativni na testu covid, ob rutinskem testiranju, ki ga opravljamo vsak drugi dan, pa se izkaže, da je poznejši test pozitiven,« razlaga direktorica.

Dalj časa hospitaliziranim tudi obiski

Strožji režim so v bolnišnici uvedli, ker je hospitaliziranim bolnikom vsaka dodatna okužba v procesu zdravljenja dodatno breme, zato je zdravljenje daljše, lahko pa vpliva tudi za želen izid zdravljenja. »Za bolnike, ki so hospitalizirani dalj časa, so možni obiski po predhodnem dogovoru z zdravnikom ali predstojnikom. Trudimo se tudi, da v času omejitev obiskov sestre in zdravniki redno sporočajo svojcem bolnikov informacije po telefonu,« dodaja Anica Hribar.

V prihodnje nov objekt za lažjo izolacijo

Ko se število okuženih oseb v okolju povečuje, se povečuje tudi verjetnost za vnos covida med bolnike v bolnišnici. »Menimo, da je največja težava, da na oddelek sprejmemo okužene bolnike, ki ob sprejemu še nimajo pozitivnega testa. Pri preprečevanju vdorov okužb na oddelke bomo bistveno uspešnejši, ko bomo imeli v bolnišnici eno- in dvoposteljne sobe, v katerih bomo lažje izolirali bolnike ob prihodu v bolnišnico,« razlaga sogovornica in dodaja, da hitijo z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo novega objekta F, ki ga nameravajo zgraditi v prihodnjih dveh letih.

Omejitev obiskov tudi v SB Novo mesto

Glede na aktualne epidemiološke razmere tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto še vedno velja omejitev obiskov. Iz bolnišnice sporočajo, da so na internističnem in kirurškem oddelku ter v neakutni bolnišnični obravnavi obiski dovoljeni dvakrat na teden, izjemoma so izven časa obiskov z dovolilnico lečečega zdravnika dovoljeni obiski pri kritično bolnih in umirajočih bolnikih. V centru za intenzivno medicino so obiski dovoljeni vsak dan med pol tretjo in pol četrto uro za največ dva obiskovalca. Na ginekološko-porodnem oddelku obeh regijskih bolnišnic omogočajo sodelovanje spremljevalcev pri porodu, na otroškem oddelku pa navzočnost enega starša ob hospitaliziranem otroku.

V novomeški bolnišnici poudarjajo, da prejemajo različna mnenja bolnikov in njihovih bližnjih o omejevanju obiskov, ki jih s človeške plati razumejo, vendar so odgovorni za zdravljenje vseh bolnikov in z omejevanjem obiskov dosežejo bistveno manjšo možnost za prenos respiratornih okužb.

Ukrepi v bolnišnicah preveč različni

Iz združenja za dostojno starost Srebrna nit opozarjajo na različne režime obiskov v domovih za starejše in bolnišnicah. »V epidemičnih razmerah so bili ukrepi za zaščito ranljivih skupin neustrezni, nepremišljeni in so trajali predolgo,« pravi predsednica združenja Biserka Marolt Meden in opozarja, da »se na žalost nesmiselni ukrepi še vedno izvajajo tako v domovih starejših kot tudi v bolnišnicah, ki so med epidemijo ukinile vse obiske. Tudi danes, ko želimo živeti s covidom, so obiski v bolnišnicah zelo različno urejeni.« Dodaja, da je težava tako v različnih režimih obiskov v različnih ustanovah kot tudi različnih režimih v isti ustanovi. »Nekatere bolnišnice obiske popolnoma prepovedujejo, druge imajo redke izjeme, predvsem pa so režimi obiskov trenutno neusklajeni tudi v isti ustanovi, kot da si vsakdo zdaj ureja to področje po svoji presoji,« oriše razmere in dodaja, da je socialna izolacija kot ukrep za preprečevanje širjenja obolelosti za covidom-19 postala izhodišče za novo epidemijo izoliranosti, zapostavljenosti in stigmatizacije starejših ljudi.

