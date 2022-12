FOTO: V trčenju na Čatežu trije ranjeni

12.12.2022 | 18:30

Prvi ...

... in drugi udeleženi v jutranjem trčenju na Čatežu ob Savi (fotografije tudi še spodaj v fotogaleriji)

Danes zjutraj malo pred pol sedmo sta v naselju Čatež ob Savi, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in ju pregledali. Reševalci NMP Brežice so oskrbeli tri poškodovane osebe in jih prepeljali v UC Brežice.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo jutri od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA CERKNO, TP KAMNI VRH, TP KAMNI VRH 2, TP GOBNIK, TP GOBNIK 2, TP ŠTOROVJE, TP ŠTOROVJE DOLINA, TP HOHOVICA, TP PODPEČ, TP JAVORJE , TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR in TP ZGORNJI CEROVEC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ, na izvodu BEDENJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4. S.O. KRIŽIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od jutri od 11:00 do srede do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOPLIŠKA 2003, izvod 1. POLNILNA POSTAJA PORTOVAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

