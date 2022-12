Restavrirali eno najstarejših skulptur Forma vive

13.12.2022 | 10:00

Japonski festival japonskega kiparja Eisakuja Tanaka (Foto: Rasto Božič/STA)

S predstavitve restavriranja (Foto: Rasto Božič/STA)

Zaključna slovesnost Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva v Kostanjevici na Krki leta 1961. Obiskovalci občudujejo delo japonskega kiparja Eisaku Tanake, Japonski festival. (Foto: arhiv Galerije Božidar Jakac)

Kostanjevica na Krki - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki so konec tedna predstavili enoletni projekt in poseg restavriranja ene najstarejših lesenih skulptur tamkajšnje Forme vive na prostem. Gre za leta 1961 izdelano in od časa ter vremena precej načeto veliko plastiko Japonski festival japonskega kiparja Eisakuja Tanaka. Poseg je stal približno 50.000 evrov.

Projekt je s približno 40.000 evri podprlo ministrstvo za kulturo, razliko v znesku skoraj 10.000 evrov je pokrila galerija, je povedal njen direktor Goran Milovanović.

Kot je dodal, je na prvi kostanjeviški Forma vivi oziroma na prvem kiparskem simpoziju leta 1961 nastalo osem lesenih skulptur, med katerimi zaradi svoje monumentalnosti izstopa Tanakajev Japonski festival, ki v parku stoji ob potoku Obrh.

Postal je nekakšen simbol simpozija. Pred leti, ko so se začeli v hrastini, iz katere je izdelan, kazati znaki pospešenega propadanja in trohnjenja, pa so v galeriji začeli iskati možnosti za njegovo ohranitev oziroma restavriranje.

Prijavili so se na razpis ministrstva za kulturo, z odobrenim razpisnim denarjem pa so septembra končali približno enoletni večdisciplinarni projekt. Omenjeno skulpturo so v začetku leta prenesli v delavnico in tam izvedli obsežen konservatorsko-restavratorski poseg. Skulpturo so nato vrnili na njeno mesto na prostem.

Šlo je za enega prvih tovrstnih posegov za ohranitev in zaščito lesene skulpture, ki bo ostala na prostem, v državi in širše. V kostanjeviški galeriji, kjer so doslej, sicer z drugimi metodami, restavrirali deset od približno sto v galerijskem parku Forma vive postavljenih skulptur, pa želijo tovrstne posege nadaljevati.

Nekaj tudi v okviru prihodnjih bienalnih kiparskih simpozijev, vse pa je odvisno od posluha in morebitne denarne podpore ministrstva za kulturo. Radi bi tudi, da bi projekt ohranitve in restavriranja kostanjeviških lesenih skulptur na prostem zastavili načrtno in sistematično, je še dejal Milovanović.

Po podatkih Galerije Božidarja Jakca so pri projektu konserviranja in restavriranja skulpture Japonski festival sodelovali podjetje za statično svetovanje Elea iC, oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, brežiški Posavski muzej, mizar Stanko Peterlin, ljubljanska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, njegova kranjska območna enota in še Restavratorski center.

Eisaku Tanaka se je na Japonskem rodil leta 1933. Kiparstvo je študiral na akademiji upodabljajočih umetnosti v Tokiu in tam leta 1958 diplomiral. Podatki o njem so sicer skopi.

STA; M. K.

