Rudolfov splav ni zbežal prav daleč

13.12.2022 | 07:30

Foto: Črt Šuštar

Novo mesto - Precej smeha in privoščljivosti, pa tudi zaskrbljenosti je med Novomeščani vzbudil Rudolfov splav, ko so ga videli takole zataknjenega za brv na Loki. Kako je prišel iz svojega počivališča pod Šmihelskim mostom nad brv, so se spraševali nekateri.Tudi nekoliko oskubljen je zgledal brez klopi, miz, šanka, motorja in kapitanove kabine.

Do njegovega pobega je prišlo med obnovo v Bršljinu pod nekdanjim Novoteksom, od koder ga je odnesla narasla Krka do brvi na Loki, za katero se je zataknil s streho. Omembe vredne škode pri tem ni bilo, saj je bila pred obnovo odstranjena vsa nadgradnja, sam splav se pri tem ni poškodoval, streho pa so nameravali v sklopu obnove tako in tako zamenjati.

I. V.