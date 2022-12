Trčenje v Šentjerneju

13.12.2022 | 07:00

Včeraj ob 17.53 sta se na križišču Novomeške in Trdinove ceste v Šentjerneju zaleteli dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali in razsvetlili kraj, odklopili akumulatorja, počistili cestišče in nudili pomoč policiji ter vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli tri osebe in jih prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA CERKNO, TP KAMNI VRH, TP KAMNI VRH 2, TP GOBNIK, TP GOBNIK 2, TP ŠTOROVJE, TP ŠTOROVJE DOLINA, TP HOHOVICA, TP PODPEČ, TP JAVORJE , TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR in TP ZGORNJI CEROVEC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ, na izvodu BEDENJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4. S.O. KRIŽIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do jutri do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOPLIŠKA 2003, izvod 1. POLNILNA POSTAJA PORTOVAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice bolnica, nizkonapetostno omrežje – Blok Černelčeva 4,6, Radanovič predvidoma med 8:30 in 13:30 uro in na območju TP Cerina Straža, nizkonapetostno omrežje – Sveti Vid predvidoma med 9:00 in 11:30 uro.

M. K.