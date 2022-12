Veronika Sadek 29. na EP v krosu

13.12.2022 | 08:30

Veronika Sadek (Foto: arhiv; Peter Kastelic / AZS)

Slovenska reprezentanca na letošnjem EP (Foto: AZS)

Torino - Novomeščanka Veronika Sadek je konec tedna dosegla najboljšo slovensko uvrstitev med šestimi atleti in atletinjami na evropskem prvenstvu v krosu v Italiji. Končala je na 29. mestu (14:02) med 84 tekmovalkami, ki so končale nastop v kategoriji do 20 let. Na zadnjem večjem atletskem tekmovanju sezone je zmagala Španka Maria Forero (13:04).

Na 40. mestu je bil Vid Botolin (25:07) med 78 mlajšimi člani, ki so prišli do cilja.

Jan Kokalj je bil edini slovenski atlet med člani, kjer je slavil izjemni Norvežan Jakob Ingebrigtsen (29:33). Letos je olimpijski zmagovalec na 1500 m na SP na tej razdalji osvojil srebro, zlato na 5000 m, na obeh progah pa je postal evropski prvak.

Srebro je na EP v krosu pripadlo Britancu Emileju Cairessu (29:42), bron pa si je priboril Belgijec Isaac Kimeli (29:45). Kokalj je bil 70. (33:47) in je prehitel deset tekmecev, trije pa tekme niso končali.

Novomeščanka Anja Fink je bila 57. (30:01) med 63 uvrščenimi članicami. Naslov je osvojila Norvežanka Karoline Bjerkeli Grovdal (26:25) pred tremi Nemkami, na zmagovalnem odru sta bili še Konstanze Klosterhalfen (26:29) in Alina Beh (27:19).

Aleksej Klemenčič je bil 88. (20:16) med 96 tekmovalci do 20 let. Med mlajšimi članicami je bila predzadnja, 56., Liza Šajn (23:18).

Slovenija je na prejšnjih dveh EP v krosu osvojila medalji, obe si je pritekla Šentjernejčanka Klara Lukan, ki se po majski poškodbi leve noge počasi vrača na tekmovališča. Lani je bila srebrna med mlajšimi članicami, leta 2019 pa med mladinkami. Leta 2020 je prvenstvo zaradi epidemije odpadlo.

Največji slovenski uspeh na EP v krosih je pred dvema desetletjema zabeležila Helena Javornik, ki je med članicami presenetljivo zmagala in v Medulinu na Hrvaškem Sloveniji pritekla prvo medaljo na teh tekmovanjih. Leta 2013 je prvenstvo potekalo v Beogradu, kjer je Maruša Mišmaš Zrimšek med mladinkami osvojila bron.

STA; M. K.