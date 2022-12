Ponoči so ga vklenili; na mostu bila prehitra in trčila

13.12.2022 | 11:10

Eden od avtomobilov, udeleženih v včerajšnji nesreči pri Brežicah (Foto: arhiv; PGE Krško)

Policiste PP Šentjernej so minulo noč poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okoli Šentjerneja, kjer naj bi pijan moški nadlegoval družinske člane. 44-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril, nadaljeval je z žaljenjem družinskih članov, nedostojnim vedenjem in ni upošteval ukazov in opozoril policistov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje, danes poročajo s PU Novo mesto. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Lažje poškodovani udeleženki nesreče

Včeraj okoli 6.30 se je, kot smo s fotografijami že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil pri Brežicah. Policisti danes pojasnjujejo, da je 25-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti glede na razmere na vozišču izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 40-letne voznice. Lažje poškodovani udeleženki nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Vlomi in tatvine

Na območju Krškega je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v prostore društva in ukradel plinski žar, hladilnik in zvočnik.

V isti noči je na železniški postaji v Novem mestu neznanec vlomil v avtomat za napitke in vzel kovance. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 650 evrov škode.

Tudi vse naslednje tatvine so se zgodile v noči na ponedeljek: v Škocjanu je nekdo vlomil v ograjen skladiščni prostor in ukradel 11 bal toplotno izolacijskega materiala. Podjetje je oškodoval za okoli 2000 evrov.

Pred prodajalano v Krškem je neznanec vlomil v tovorno vozilo in ukradel pirotehnične izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2000 evrov škode.

S strehe stanovanjske hiše na Otočcu pa je nekdo potrrgal bakrene žlebove in odtočne cevi. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Jesenice, Obrežje, Mostec) izsledili in prijeli 53 državljanov Rusije, štiri državljane Kube, štiri državljane Pakistana, tri državljane Nepala, dva državljana Sirije, državljana Indije in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 183 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Na območju Trebnjega so kršitelju cestno prometnih predpisov zasegli avtomobil. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru in v Šentjerneju kršitelja pridržali. Obravnavali so ume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

