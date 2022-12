Pličanič o sodelovanju z Vizjakom: Moje finance so jasne in pregledne

13.12.2022 | 09:00

Senko Pličanič (Foto: arhiv; STA)

Ljubljana - Potem ko je spletni portal Necenzurirano poročal, da naj bi kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preiskovali posle nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s podjetjem, povezanim z nekdanjim ministrom za pravosodje Senkom Pličaničem, se je ta odzval z besedami, da so njegove "finance jasne in pregledne".

Necenzurirano, kot smo poročali, piše, da je podjetje Sol.Lex.Sus, ki ga obvladuje Pličanič, za ministrstvo za okolje v času, ko ga je vodil Vizjak, pripravljalo zakonodajo in druge predpise, vrednost poslov pa je presegla 600.000 evrov.

"Tako je Pličanič med drugim pripravil nov zakon o varstvu okolja, za katerega so mu izplačali najmanj 167.000 evrov. Toda njegov izdelek je raztrgala zakonodajno-pravna služba DZ. V 50 strani dolgem mnenju je imela pripombe k praktično vsem členom zakona. Vmes je poseglo tudi ustavno sodišče, ki je zadržalo izvajanje dela zakona, saj odloča o morebitni neustavnosti nekaterih rešitev," navaja spletni portal.

Pličanič je v odzivu za medije potrdil, da je kot zunanji avtor pomagal pri pripravi "ključne strokovne podlage za novo, sodobno in strožjo zakonodajo". "Potem ko so državni uradniki (ne)namerno leta in leta pod različnimi ministri zamujali s pripravo novega zakona o varstvu okolja - zaradi tega je Evropska komisija izrekla Sloveniji več opominov -, sem ga jaz s sodelavci pripravil v kratkem času," je podčrtal.

Kot je povedal, je namen zakona preprečiti škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. "V Sloveniji se je dogajalo preveč nezakonitega odlaganja odpadkov v okolje, preveč nepojasnjenih požarov na deponijah, preveč vseh mogočih škodljivih dogodkov," je opozoril.

Navedel je še, da so zakon "z izjemno večino" podprli poslanci koalicije in opozicije ter da so ga pohvalile številne okoljevarstvene nevladne organizacije.

Glede postopka pred ustavnim sodiščem je dejal, da so sodniki izvajanje nekaj členov zadržali na predlog nekaterih podjetij, "ki danes ravnajo z odpadki". "A v pol leta o tem še ni zares odločilo, kar kaže, da vprašanja niso tako enostavna," je menil.

"Moje finance so jasne in pregledne. Skladno z zakonom so bile za strokovno pomoč pri pripravi nove zakonodaje s področja varstva okolja sklenjene pogodbe in vse delo tudi strokovno opravljeno," je zatrdil.

Odzval se je tudi na navedbe Necenzurirano, da si je pod prejšnjo vlado v naslednjih devetih letih zagotovil še skoraj 2,4 milijona evrov prek projekta Life IP Restart, ki ga sofinancira EU.

V zvezi s tem je Pličanič poudaril, da so bili s partnerji uspešni na razpisu EU. Predlog za devetletni projekt EU v višini 17 milijonov evrov je po njegovih besedah odobrila Evropska komisija in ga sofinancira z 10 milijoni evrov sredstev, ki jih bodo prejeli univerza, javni zavodi, javna in zasebna podjetja. Delež evropskih sredstev njegovemu podjetju naj bi znašal štiri milijone evrov. EU financira 58 odstotkov projekta, preostala sredstva prispeva sodelujočih 17 partnerjev, je opisal ozadje. Prispevek njegovega podjetja naj bi bil tako 1,7 milijona evrov.

"Državni proračun za projekt ne prispeva nobenih sredstev. To je resnica, ki je enostavno preverljiva v Bruslju in Ljubljani. Zato so informacije v medijih dokazljivo lažne in zavajajoče," je bil oster Pličanič.

V tej luči je pozval, da bi se bilo treba upreti takšnim "zavajanjem in se vprašati, kdo je želel pred časom preprečiti sprejem zakona z napadom na takratnega ministra" ter "zakaj financira ali pa ima v lasti vedno ene in iste medije, ki želijo na vsak način preprečiti strožjo zakonodajo za varstvo okolja".

STA; M. K.