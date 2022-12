Božično-novoletni koncert Godbe Stična

14.12.2022 | 10:00

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Minuli vikend so oder kulturne dvorane v Stični zavzeli godbeniki Godbe Stične in navdušili občinstvo na božično – novoletnem koncertu. Letošnji 26. koncert po vrsti so izvedli v dveh delih, in sicer premiernega v soboto, 10. decembra, in ponovitev dan kasneje v nedeljo.

Stiški godbeniki so pod vodstvom kapelnika Vladimirja Škrleca pripravili zanimiv izbor koncertnih uspešnic, od slovenskih ljudskih do tujih skladb. Godbeniki so letos v goste povabili domači Mešani pevski zbor Zborallica, s katerim so združili moči in s skladbami primernimi za decembrski čas, prisotnim pričarali praznično toplino.

Godba Stična je v zadnjem času v svoje vrste sprejela številne nove člane, za premierni nastop so s strani občinstva prejeli bučen aplavz.



Ob zaključku ni šlo brez zahvalnih besed donatorjem in sponzorjem, še posebej pa so se zahvalili Občini Ivančna Gorica, ki je letos finančno podprla delovanje društva in nakup novih glasbil. Zahvalo sta prejela tudi dolgoletni kapelnik Škrlec in predsednik godbenikov, Matjaž Kastelic.

M. K.

