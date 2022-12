FOTO: Spustite telefone za nekaj ur na teden in pridite prepevat v Ajdo! Ajda praznuje že 40 let!

14.12.2022 | 15:35

MePZ Ajda Orehovica na slavnostnem koncertu v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

Šentjernej - Mešani pevski zbor Ajda Orehovica že štiri desetletja ohranja tradicijo zborovskega petja. Pred dnevi so proslavili okrogli jubilej – kako drugače kot s koncertom v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

Program so pripravili kot kronološki pregled njihovega petja, med drugim so zapeli pesem, ki jo je Ajda zapela prvo na prvem nastopu - En paver pa grahovco seje. 24-članski pevski zbor, ki ga vodi Nina Šalamon, je navdušil občinstvo, njihov aplavz pa je tudi najlepša nagrada za pevce, ki vztrajajo že toliko let.

Zahvala zborovodkinji Nini Šalamon

Gorjanski spev

Predsednik zbora Slavko Franko se zahvaljuje nekdanjemu zborovodji Jerneju Fabjanu.

Klavdija Kotar čestita Vidi Franko za 40 let petja!

Za smeh je poskrbela dramska skupina iz Prečne.

Kot pravi predsednik MePZ Ajda Orehovica Slavko Franko, je za tak jubilej potrebno veliko ljubezni do petja, vztrajnosti in truda vse sodelujočih. »Petje je nekaj najlepšega, kar se ti v življenju lahko zgodi. S pesmijo se rodimo, rastemo, delamo in umremo, saj s petjem izrazimo res najgloblja čustva veselja in žalosti,« pove.

Zbor je v vseh letih iskal nove pevske izzive, njihov repertoar je pester in bogat, naj bo to ljudska, narodna, avtorska ali zabavna pesem – slednje so začeli prepevati v zadnjem času.

Ajda je nepogrešljiva na mnogih kulturnih in drugih prireditvah v kraju in širše. Tradicionalni je njihov pomladanski koncert Pozdrav pomladi ter ob koncu leta s podružnično šolo Orehovica Pozdrav novemu letu, pevci se udeležujejo revij pevskih zborov, Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, nastopajo na prvomajskih proslavah na Javorovici, v domu starejših občanov….

Njihov angažma v domači občini cenijo. Ob letošnji 40-letnici delovanja je na slavnostni seji občinskega sveta ob Jernejevem Občina Šentjernej zboru podelila spominsko plaketo. Veliko jim pomeni.

Zgodovina zbora – pelo se je že prej

V Orehovici se je že od nekdaj ubrano pelo, tudi zborovsko, saj je bil že pred prvo svetovno vojno ustanovljen cerkveni pevski zbor. Kriza po vojni je posegla tudi v zborovske vrste, je pa ravnatelj OŠ Orehovica Marjan Misson kasneje spet ustanovil pevski zbor, tudi šolskega, in delovala sta do leta 1963. Kasneje je za zborovsko petje zaslužen učitelj Valter Zupanc, znova pa se je zbor ustanovil v letu 1981. Do takrat se je pelo bolj priložnostno.

Pobudnika za ustanovitev MePZ Ajda, sta bila pevca Franc Zagorc in Jože Novak. Štel je 33 pevcev, prvi pevovodja je bil Milan Pavlič, kasneje še Jernej Fabjan. Nina Šalamon je z Ajdo že vrsto let.

Trije pevci prejeli častna priznanja

Zbor je ob jubileju prejel številne čestitke. Vodja novomeške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar je Ajdi podelila častna priznanja sklada, pevcem bronaste, srebrne in zlate Gallusove značke, trem pevcem, ki so še posebej dolgo člani zbora, pa častna priznanja. Ti so: Vida Franko, Anica Kos in Marjan Radešček.

MePZ Ajda, ki je ob jubileju izdal spominsko publikacijo, se je za pomemben prispevek h kulturnemu življenju z v občini zahvalil tudi župan Jože Simončič.

Petje v pevskem zboru pa je tudi druženje in v MePZ Ajda se imajo lepo. Veseli bodo novih moči in predsednik zbora Slavko Franko je pri vabilu zelo duhovit in jasen: »Apeliram na vse, zlasti na mlade, da spustite telefone za nekaj ur na teden in pridete peti v Ajdo - le tako bomo lahko preživeli še naslednjih 40 uspešnih let. Pridite, veseli vas bomo in ne bo vam žal!«

Kot gostje večera so nastopili: vokalna skupina Gorjanski spev ter člani instrumentalne zasedbe oz. dramska skupina iz Prečne. Dogodek je prijetno povezoval Lojze Bojanc.

L. Markelj, foto: Bojan Duh

