Zagozdil se je še en splav; zgorela baraka

14.12.2022 | 07:00

Simbolna fotografija (Foto: arhiv DL)

Gasilci GRC Novo mesto so včeraj popoldne na mostu v Loki pri Zalogu izpod mostu potegnili zagozdeni leseni splav in ga s pomočjo čolna varno pripeljali do brežine. V ulici Brezje v Novem mestu pa je zvečer zagorela lesena baraka. Novomeški poklicni gasilci in prostovoljni gasilci Kamenc so objekt, velik 3x3 metre, pogasili, vendar je ogenj barako povsem uničil. Na Obrežju v občini Brežice so gasili PGD Brežice ponoči s tehničnim posegom vstopili v stanovanjsko hišo in nudili pomoč onemogli osebi.

Za nujno medicinsko pomoč so na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto posredovali tri klice, prejeli pa so tudi tri obvestila o povoženih živalih in o tem obvestili lovce. V Regijskem centru za obveščanje Brežice pa so posredovali dva poziva za nujno medicinsko pomoč.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča odjemalcem, da bo danes od 10. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3, na izvodu RO. UL. 21 OKTOBRA 20.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes prekinjena elektrika:

- od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah na območju TP ADAMIČEVA, izvod 1. PADERŠIČEVA;

- od 11. do 12. ure pa na območju TP TOPLIŠKA 2003, izvod 1. POLNILNA POSTAJA PORTOVAL.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes prekinjena elektrika:

- od 8. do 12. ure na območju TP ZAMEŠKO;

- od 11. do 14. ure pa na območju TP PREKOPA.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog sporoča, da bo danes od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA bloki.

Distribucijska enota Krško Nadzorništvo Brežice sporoča odjemalcem električne energije, da bo danes med 7. In 13. Uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na na območju TP BREŽICE bolnica, nizkonapetostno omrežje – Pod obzidjem 32, Kajuhova in BLOK ŽIČKAR.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. M.