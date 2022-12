Kastelic: poslušajmo se in spoštujmo drug drugega

14.12.2022 | 09:00

Nov mirnopeški občinski svet s starim novim županom Andrejem Kastelicem, manjka le svetnik Marjan Parkelj, ki je zbolel. (Foto: M. Ž.)

Poročilo o izidu lokalnih volitev je podala predsednica občinske volilne komisije Martina Gramc.

Mirna Peč - V Mirni Peči so se sinoči na ustanovni seji zbrali novoizvoljeni svetniki. Občinski svet je doživel kar precejšnje spremembe, saj so od devetih članov le trije stari obrazi. Sejo je kot najstarejši svetnik vodil Zvone Lah, poročilo o izidu lokalnih volitev je podala predsednica občinske volilne komisije Martina Gramc.

Stari novi župan Andrej Kastelic je v svojem nagovoru poudaril, da bo pri opravljanju svojega dela ravnal vestno in odgovorno v korist in blaginjo občanov. »Zavedam se, da je občinski svet sestavljen iz predstavnikov različnih območij in vsako ima svoje potrebe in želje, je pa prav, da poleg zagovarjanja interesov posameznih območij imamo v vidu tudi razvoj celotne lokalne skupnosti, torej izvedbo projektov, ki so pomembni za dolgoročen razvoj naše občine.«

Opozoril je, da so v naslednjih štirih letih pred njimi številni izzivi. »Veselim se sodelovanja s člani novega občinskega sveta, res je kar večina novih obrazov, gotovo bo tudi veliko novih idej in predlogov. Vsaka sugestija in pripomba je dobra, če je korektna in dobronamerna in ima osnove, ki so pomembne za naše občane,« je povedal.

Izpostavil je še, da je porok za dobre rezultate pri razvoju občine tudi dobro sodelovanje med županom, svetniki in občinsko upravo, »ki temeljijo na odprtem in poštenem dialogu. Poslušajmo se in spoštujmo drug drugega.«

Mirnopeški občinski svet v prihodnjih štirih letih sestavljajo: Damjan Zupančič, Anton Strajnar in Jožef Špendal (SDS), Irena Pust in Zvone Lah (Zeleni Slovenije), neodvisni Marjan Parkelj, Vladislava Vidic, Jure Mervar in Jože Krevs ter Jan Kopač (SD).

V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so imenovali Damjana Zupančiča (predsednik), Marjana Parklja in Jureta Mervarja (člana).

M. Ž.

Galerija