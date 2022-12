Črnomelj: nad zlorabo parkirnih kart za invalide

Črnomelj - V medobčinskem redarstvu Občine Črnomelj posvečajo posebno pozornost nadzoru parkirnih mest, rezerviranih za invalide, ki so najranljivejši udeleženci v cestnem prometu. Pri tem še vedno ugotavljajo, da posamezni vozniki ne upoštevajo prometnega režima in parkirajo na rezerviranih mestih za invalide. Pri nadzoru teh mest pa poleg omenjenih kršitev redarstvo ugotavlja tudi, da določeni vozniki zlorabljajo parkirne karte za invalide, ki so izdane njihovim sorodnikom, parkirajo na mestih, rezerviranih za invalide ob tem, da niso spremljevalci invalidnih oseb.

Zakon o pravilih cestnega prometa namreč v 67. čl. določa, da sme parkirno karto poleg upravičenca uporabljati spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, imetnico parkirne karte in sama ne vozi motornega vozila. Parkirne karte torej ni dovoljeno uporabljati, v kolikor oseba, ki ni imetnik te karte, ne spremlja upravičenca. V takšnem primeru torej ni upravičena do parkiranja na mestu, rezerviranem za invalide. Osebe, ki vozijo ali spremljajo invalidne osebe, lahko parkirajo na invalidskih parkirnih mestih izključno za čas, ko pripeljejo ali spremljajo invalidno osebo. Takrat morajo na vidnem mestu označiti vozilo s parkirno karto.

Za napačno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, je predpisana globa 200 eurov. Za voznika, ki parkira na takem mestu in neupravičeno uporabi parkirno karto, pa je predpisana še dodatna globa 80 eurov. Kot so zapisali na spletni strani Občine Črnomelj, je pooblaščena uradna oseba ob tem dolžna odvzeti neupravičeno uporabljeno parkirno karto vozniku in jo poslati na upravno enoto, ki je karto izdala.

