Nasilnežu prepoved približevanja

14.12.2022 | 11:05

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Kot poročajo s Policijske uprave Novo mesto, so krški policisti 51-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedanega približevanja partnerki, nad katero je izvajal nasilje.

Pijan in brez vozniške

Sevniški policisti so med kontrolo prometa v Budni vasi sinoči malo pred 22. uro ustavili voznika osebnega avtomobila VW passat. Med postopkom so ugotovili, da 32-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,78 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Iztiril del vlakovne kompozicije

Na železniški postaji v Črnomlju je včeraj malo pred 15.30 iztiril vlak. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je okoli sto metrov pred postajo po prevozu kretnice iztiril zadnji del vlakovne kompozicije potniškega vlaka. Na vlaku je bilo pet potnikov, ki nesreče niso zaznali, prav tako nihče ni bil poškodovan, nastala je le premoženjska škoda. O nesreči so bile obveščene pristojne službe, kriminalisti pa okoliščine še preverjajo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Ukradli odklenjen avto in lestve

V naselju Brod v Novem mestu je v noči na torek neznanec z dvorišča stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil VW polo temno modre barve, registrskih oznak NM 84-59K. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi in dokumenti.

V okolici Otočca je neznanec v torek vlomil v nedograjeni del stanovanjske hiše in odnesel lestev.

Na meji zasegli petarde

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo ponoči pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke BMW s prikolico za prevoz osebnih avtomobilov, na kateri je bil natovorjen VW polo. Med pregledom pola so policisti v kovčku našli in zasegli 170 prepovedanih petard. Zoper kršitelja so izvedli prekrškovni postopek in izdali odločbo o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Nezakonito čez mejo

Na območju PP Brežice med Rigoncami in Obrežjem so policisti med varovanjem državne meje izsledili in prijeli 66 državljanov Rusije, 15 državljanov Indije, osem državljanov Sirije, pet državljanov Maroka, dva državljana Bangladeša, dva državljana Alžirije, državljana Nepala in državljana Šrilanke. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah posredovali v 52 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 166 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Krški policisti so 51-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje, je v današnjem poročilu PU Novo mesto zapisala predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik.

R.M.