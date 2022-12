Lovski pevski zbor že pol stoletja

14.12.2022 | 14:35

Lovski pevski zbor Globoko

Med gosti je nastopila Vokalna skupina Barbara.

Lovski pevski zbor in združeni rogisti so nastopili skupaj. (Foto: M., L.)

Globoko - Lovski pevski zbor Globoko je z nedavnim koncertom v telovadnici Osnovne šole Globoko proslavil 50-letnico delovanja. Z jubilantom pod vodstvom Mileve Kralj Buzeti so na prireditvi nastopili Dobovski rogisti z vodjem Robijem Deržičem, Vokalna skupina Barbara Globoko in Mešani pevski zbor Globoko, oba vodi Mileva Kralj Buzeti, in Hubertovi rogisti iz Kraljevca na Sutli z vodjem Dominikom Štrucljem. Lovski zbor in oboji rogisti so ob zaključku nastopili skupaj.

Lovskemu zboru so v začetku koncerta dirigirali dosedanji zborovodje, in sicer Miha Haler kot prvi zborovodja, ustanovni član Franc Kene in Mateja Rožman Lubšina. Kenetu so se posebej zahvalili za prizadevnost, s katero spodbuja in povezuje zasedbo.

Na slovesnosti, ki jo je povezovala Nataša Plevnik, so Lovskemu pevskemu zboru čestitali predstavniki brežiške območne enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti in brežiške Zveze kulturnih društev, krajevne skupnosti in predstavniki lovske zveze Posavja in Hrvaške lovske zveze. Med priznanji, ki jih je na slovesnosti prejel zbor, je bilo tudi lovsko odlikovanje I. reda Hrvaške lovske zveze.

M. L.

Galerija