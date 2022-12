Bešič Loredan: URI Soča ne bo gradil rehabilitacijskega centra v Osilnici

Ljubljana/Osilnica - URI Soča, ki je med podpisniki sporazuma o domu starejših v Osilnici, je odstopil od dogovora za izgradnjo rehabilitacijskega centra za osebe s cerebralno paralizo, je na seji DZ dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Kot je dodal, na ministrstvu niso našli nikogar, ki bi v projektu prevzel naloge inštituta.

Predstavniki ministrstev za zdravje in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občine, Socialno-varstvenega centra Osilnica, Doma starejših občanov Ljubljana Šiška in Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča so septembra lani podpisali sporazum, po katerem bi dom dokončala država, v njem pa bi uredili dom za starejše, rehabilitacijski oddelek za osebe s cerebralno paralizo in zdravstveno postajo. Gradnjo doma, vredno 7,2 milijona evrov, je prejšnja vlada uvrstila v načrt razvojnih programov 2022-2025, kar pomeni, da se lahko za projekt začnejo črpati proračunska sredstva.

Vendar pa je minister za zdravje Bešič Loredan danes na seji DZ dejal, da so jim na URI Soča povedali, da nimajo kadra in da v projektu niti ne želijo niti ne zmorejo sodelovati. Kar se tiče zdravstvenega dela, rehabilitacije, je projekt tako po njegovih besedah ustavljen.

Ni namreč mogoče graditi stavbe, ki bo prazna in brez krovne ustanove, ki bi izvajala in nadzirala program, je zatrdil v odgovoru na ustno poslansko vprašanje poslanca NSi in nekdanjega ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja.

Poslanca je med drugim zanimalo tudi, ali je res, da je po odstopu URI Soča iz projekta kot partnerica v projekt pripravljena vstopiti negovalna bolnišnica v Sežani. Minister je dejal, da ni vedel za to pripravljenost sežanske bolnišnice, prav tako ni bil v stiku z njenim vodstvom niti ni videl pisma o nameri, da bi bolnišnica sodelovala pri projektu izgradnje rehabilitacijskega centra za osebe s cerebralno paralizo.

Po ministrovih informacijah bolnišnica v Sežani tudi ne izvaja rehabilitacijskih programov za osebe s cerebralno paralizo. Sodelovanje z bolnišnico v Sežani bi pomenilo neke druge okvire, za katere je vprašanje, ali jih je mogoče uvrstiti v načrt razvojnih programov, je opozoril.

Še bolj pomembno pa je po njegovih besedah vprašanje, ali je v Osilnici mogoče postaviti še negovalno bolnišnico, v kateri je treba zagotoviti navzočnost zdravnika in drugega kadra. Prav tako nima informacije, ali lahko sežanska bolnišnica prevzame tudi organizacijsko vodenje te enote.

Glede dela pri projektu v Osilnici, ki je povezan z ministrstvom za delo, pa po njegovih informacijah potekajo vsi projekti za izgradnjo doma za starejše, torej tako za program institucionalnega varstva starejših kot za socialno varstvene programe občine.

Ministrstvo za delo je pod prejšnjim ministrom Ciglerjem Kraljem krajanom Osilnice obljubilo, da bo država dokončala dom starejših v Osilnici, ki naj bi v to obmejno demografsko ogroženo občino prinesel nova delovna mesta. Dom je leta 2003 začela graditi občina, a ji je zmanjkalo denarja. Novo upanje za nedokončan dom je prinesel omenjeni sporazum, podpisan septembra lani.

