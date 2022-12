Na Cesarjevi pogorel zabojnik; naplavine ogrožale most

15.12.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Včeraj ob 17.29 je v Cesarjevi ulici v Novem mestu v požaru zgorel komunalni zabojnik. Pogasili so ga gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu in GRC Novo mesto.

Ob 12.30 so v Kostanjevici na Krki gasilci PGD Kostanjevica na Krki odstranili naplavine, ki so ogrožale lesen Tercijalski most na reki Krki.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 10:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Proti Metliki;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Krašnem vrhu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 1, izvod 1. SLATNIK;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2, izvod 4. PROTI LAZAM LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ZIDANI MOST, izvod 2. ZIDANI MOST-ŠTEFAN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 13.30 uro na območju TP Brežice bolnica, nizkonapetostno omrežje – Slaščičarna Urška, Pod obzidjem.

M. K.