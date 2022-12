Krkaši preko Ribničanov do suverene zmage in četrtega mesta

15.12.2022 | 08:10

Novo mesto - Rokometaši Krke so v tekmi 12. kroga lige NLB premagali Riko Ribnico s 35:29 (15:15).

* Dvorana Marof, sodnika: Palačković, Backović.

* Krka: Bradeško 1, Avsec 1, Majstorović 1 (1), Grojzdek 2, Škrinjar, Knavs 15 (2), Vukić 4, Rašo 2, Lončar 6, Nosan 1, Brajer, Kukman 2, Ernestl, Matko, Blaževič.

* Riko Ribnica: Levstek, Adamič, Laljek 7 (2), Bogdanović 2, Gorenc, Žagar 4, Ljevar 5, Jelenović, Grum 5, Miličević 4 (1), Meštrić, Zakrajšek, Grebenc, Nosan 2.

* Sedemmetrovke: Krka 4 (3), Riko Ribnica 4 (3).

* Izključitve: Krka 10, Riko Ribnica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Krke so v tekmi ekip pod vrhom lestvice z dobrim drugim polčasom strli Ribničane in jih tudi prehiteli na lestvici, zdaj so četrti, a imajo tudi tekmo več od včerajšnjih tekmecev.

V prvem polčasu je sicer Krka po začetnem obdobju izenačene igre prva prišla do več zadetkov naskoka. Po 9:6 so Novomeščani v naslednjih štirih minutah prišli do lepe prednosti 12:7. A je niso znali zadržati, saj je končnica prvega dela tekme pripadla gostom. V zadnjih treh minutah so nadoknadili tri gole zaostanka, Uroš Miličević pa je izenačil na 15:15.

V nadaljevanju so spet bolje začeli domači in si priigrali dva ali tri gole naskoka. Ribničani so bili zadnjič blizu pri 17:19, potem pa je Krka prišla do petih golov naskoka in takšno prednost tokrat tudi obdržala. Uroš Knavs je v 54. minuti popeljal svojo ekipo do vodstva +7 (32:25), najvišje prednosti na tekmi, domača zasedba pa je nato rutinsko prišla do zmage.

Prav Knavs je bil s 15 goli nerešljiva uganka za goste, šest jih je dodal Vladan Lončar, na drugi strani je sedem golov dosegel Ivan Laljek.

Izjavi po tekmi:

Uroš Knavs, igralec MRK Krka: »Danes se je zbralo kar lepo število tako domačih kot gostujočih navijačev, ki so lahko uživali v lepi, trdi tekmi. Vesel sem za današnjo zmago in čestitam fantom za izjemno borbeno igro. Res je, da smo imeli na pripravo več časa, skoraj deset dni, Ribnica malo manj. Vedeli smo, da so glede na njihov razpored tekem nekoliko utrujeni, a smo to izkoristili, odigrali krasno tekmo in pred domačimi navijači zmagali.«

Jan Grebenc, igralec RD Riko Ribnica: »Mislim, da je za današnji poraz krivo predvsem to, da se nismo držali dogovorov predvsem v obrambi. Vedeli smo, kako Krka igra v napadu, dobili smo petintrideset golov in ne moremo pričakovati, da bo golman branil, če mu ekipa ne pomaga. Tekmo smo, kot sem že povedal, izgubili v obrambi. Čestitam pa Krki za zmago.«

V naslednjem krogu bo Riko Ribnica gostila Jeruzalem Ormož, Krka pa bo gostovala v Mariboru.

* Izidi, 12. krog:

- petek, 9. december:

Koper - Trimo Trebnje 24:29 (12:15)

- sobota, 10. december:

LL Grosist Slovan - Dobova 20:23 (11:11)

Slovenj Gradec - Maribor Branik 26:23 (14:15)

Jeruzalem Ormož - Sviš Ivančna Gorica 26:26 (15:15)

Krško - Celje Pivovarna Laško 28:38 (16:19)

- sreda, 14. december:

Krka - Riko Ribnica 35:29 (15:15)

- sobota, 28. januar:

18.00 Gorenje Velenje - Urbanscape Loka

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 12 11 0 1 397:327 22

2. Trimo Trebnje 12 10 0 2 391:308 20

3. Gorenje Velenje 11 9 1 1 353:289 19

4. Krka 12 8 0 4 355:330 16

5. Riko Ribnica 11 7 1 3 325:330 15

6. Slovenj Gradec 12 6 2 4 348:344 14

7. Koper 12 5 1 6 347:319 11

8. Jeruzalem Ormož 12 4 2 6 312:347 10

9. Urbanscape Loka 11 3 3 5 291:305 9

10. Sviš Ivančna Gorica 11 1 5 5 279:317 7

11. Dobova 12 3 1 8 306:349 7

12. LL Grosist Slovan 12 2 2 8 331:365 6

13. Maribor 12 1 2 9 303:344 4

14. Krško 12 1 2 9 311:375 4

