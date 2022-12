Črnomaljski OS ustanovljen, župan Andrej Kavšek prisegel

15.12.2022 | 10:30

Nova sestava Občinskega sveta Črnomelj z županom (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Včeraj popoldne je potekala konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj. Potrjeni so bili mandati vseh 24 članov občinskega sveta, kot ponovno izvoljeni župan pa je slovesno zaprisegel Andrej Kavšek.

Na seji, ki jo je vodil najstarejši svetnik Alojz Puhek, so se najprej seznanili s poročili Občinske volilne komisije o izidu volitev in poročilom Posebne občinske volilne komisije Občine Črnomelj o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.

Novi/stari župan Andrej Kavške je prisegel, da bo svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Občine Črnomelj, da bo pri izvrševanju svoje funkcije ravnal vestno in odgovorno ter v korist in za blaginjo občanov in občank občine Črnomelj. »Sem izjemno zadovoljen in počaščen, da so mi občanke in občani izkazali tako veliko podporo. Rezultat volitev je res priznanje, da smo skupaj s sodelavci ubrali pravo pot, da delamo učinkovito, kar so občanke in občani tudi prepoznali. Čestitam tudi vsem izvoljenim občinskim svetnikom in svetom krajevnih skupnosti. Verjamem, da bomo ob misli ustvarjanja še boljših pogojev za kakovostno bivanje vseh občank in občanov konstruktivno sodelovali, si izmenjevali mnenja, gladili poglede ter tako skupaj rastli in napredovali. S hvaležnostjo in odgovornostjo ter hkrati ponosom prevzemam nadaljevanje te častne naloge biti župan Občine Črnomelj,« je dejal Andrej Kavšek.

Kot člani občinskega sveta Občine Črnomelj so bili potrjeni: Gibanje Svoboda (5) – Vesna Fabjan, Ivo Ivičić, Anja Luznar, Mojca Čemas Stjepanovič in Renata Butala; Lista za razvoj (5) – Dubravko Čengija, Tatjana Kmetič Škof, Mateja Babič, Zoran Špec in Jasna Banovec; SDS (5) – Jože Veselič, Bernarda Kump, Marko Mravinec, Maja Kocjan in Romana Husič; SD (5) – Samer Khalil, Jaka Birkelbach, Samo Kavčič, Leopold Perko in Janez Perušič; NSi (2) – Miha Vardijan in Nataša Hudelja; DeSUS (1) – Alojz Puhek. Romski svetnik je Božo Rozman.

M. K.