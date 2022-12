Krepko pijan na avtocesti v opozorilno tablo, v slednjo pa še trije

15.12.2022 | 09:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; FB PKD)

Včeraj okoli 18.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo, danes poročajo s PU Novo mesto. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 65-letni voznik osebnega avtomobila, ki ni vozil po sredini voznega pasu in je zato trčil v tablo bočne zapore. Tablo je odbilo na nasprotno smerno vozišče, vanjo pa so trčile še trije vozniki. V nesreči ni bil nihče poškodovan, povzročitelj pa je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,69 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odnesli okoli sto kilogramov zamrznjenega mesa

V noči na sredo je v Črešnjicah pri Cerkljah ob Krki nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši. Ukradel je motorno žago, orodje in okoli sto kilogramov zamrznjenega mesa. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Bizeljsko) izsledili in prijeli 19 državljanov Rusije, 19 državljanov Pakistana, štiri državljane Kube, tri državljane Maroka in dva državljana Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu sicer skupno posredovali v 46. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 161 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Črnomlju zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja listin in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.