Franc Vovk: občani od nas pričakujejo korektno delo in rezultate

15.12.2022 | 11:50

Nov topliški občinski svet z županom Francem Vovkom (Foto: M. Ž.)

Poročilo o izidu volitev je podala predsednica občinske volilne komisije Mateja Mihelič.

Dolenjske Toplice - Na ustanovni seji se je včeraj popoldne sešel tudi novoizvoljeni občinski svet Občine Dolenjske Toplice. V njem je zavel svež veter, saj je v 12-članskem svetu kar sedem novih obrazov. Sejo je kot najstarejši svetnik vodil Alojz Puhan, ki je v lokalno politiko vpet že vrsto let, poročilo o izidu volitev je podala predsednica občinske volilne komisije Mateja Mihalič.

»Na začetku sedmega mandata v življenju naše občine smo. Ta začetek pa je potrebno razumeti samo v pravnem, upravnem ali administrativnem smislu. Življenje pa teče naprej je izraz, ki ga pogosto uporabljamo v privatnem življenju, nekaj podobnega velja tudi za navidezni mejnik, ki mu pravimo lokalne volitve. Sedmič sem sodeloval v predvolilnih aktivnostih in že od nekdaj me motijo izrazi protikandidat, zmagal je, poraženec in podobno. Saj vendar nismo v vojni in tudi v športni areni ne. Vsako kandidaturo razumem kot izraz volje za aktivno sodelovanje pri načrtovanju in urejanju javnega življenja. Torej gre za zavestno odpoved delčku svojega privatnega življenja z namenom narediti nekaj dobrega za širšo skupnost,« je v svojem nagovoru dejal župan Franc Vovk, ki je že petič v tej vlogi.

Zahvalil se je vsem, ki so kandidirali na lokalnih volitvah, svetnikom in svetnikom za prevzem odgovornosti, prav tako ni pozabil omeniti sodelavce iz občinske uprave, ki mu stojijo ob strani. »Ne želim biti pokroviteljski, a vseeno se mi zdi pomembno izpostaviti najpomembnejšo normo. Občinski svet in župan ni okolje, kjer bi se izpostavljali osebni interesi in tudi osebne zamere ne smejo priti do izraza. Naše občanke in občani pričakujejo od nas korektno delo in rezultate,« je poudaril in še dodal, da funkcijo župana sprejemajo z vso odgovornostjo.

Največ mandatov, štiri, je dobila stranka SD, izvoljeni so bili Mojca Šenica, Rok Barbič, Karmen Sepaher in Roman Lavrič, LIZERO ima dva člana – to sta Alojz Puhan in Marija Papež, SDS-u sta pripadla dva mandata, in sicer Bojanu Potočarju in Karmen Kocmur, na listi NSi je bila izvoljena Brigita Zupančič Tisovec, iz SLS pa Darinka Nardin. Topliški svet ima novo listo Skupaj za moderno in prijazno občino, ki ima dva svetnika – Jureta Filipovića in Roka Šarloharja.

M. Ž.

Galerija