V soboto se odpirajo Gače

15.12.2022 | 12:00

Kakšne so trenutne razmere na Gačah, si lahko ogledate s pomočjo spletnih kamer na portalu SC Gače.

Komarna vas - ''Letos je prišla zima do nas že v začetku decembra,'' so zadovoljni na Gačah, od koder vodstvo tamkajšnjega smučišča sporoča, da na smuko vabijo konec tedna.

V soboto se tako odpira otroška proga Medo, tudi sankališče, proga B bo v celoti urejena do sredine prihodnjega tedna, do 22. decembra, pravijo na smučišču, kjer potrebujejo še dva ali tri dni zasneževanja. Trenutno imajo sicer pol metra naravnega snega. Koča Gače in terase delujejo.

Kot smo sicer že poročali, na Gačah letos ne bodo dražili smučarskih vozovnic, za deset evrov so podražili le letne vozovnice, dnevne, urne, tedenske in podobno pa so ohranile cene iz lanske sezone.

Na oktobrski novinarski konferenci so sicer spregovorili tudi o svojih načrtih, predvsem med poletno sezono, podrobnosti so na voljo tu.

M. K.