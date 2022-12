Nova županja Trebnjega: Verjamem, da bomo skupaj uspeli premikati občino naprej tudi v prihodnje

15.12.2022 | 14:30

Nov trebanjski občinski svet. Na sliki manjkata Franci Kepa in Branko Longar.

Nova županja Občine Trebnje Mateja Povhe je po slovesni zaprisegi tudi nagovorila člane občinskega sveta.

Konstitutivno sejo je vodil najstarejši svetnik Brane Praznik.

Trebnje - Na konstitutivni seji občinskega sveta Občine Trebnje so včeraj potrdili mandate vsem 21 svetnikom in svetnicam ter tudi županski mandat Mateji Povhe, ki je tako danes prevzela vodenje občine.

Povhetova je v drugem krogu lokalnih volitev z visoko volilno podporo premagala Alojzija Kastelica, ki je občino vodil zadnjih 16 let. »Izjemno visoka volilna podpora, ki sem jo prejela na letošnjih lokalnih volitvah, mi daje spodbudo in predvsem veliko odgovornost, da upravičim zaupanje. Zaupanje, ki ga ni lahko pridobiti, zato se bom po svojih najboljših močeh trudila v največji meri, da z znanjem, pozitivno naravnanostjo in močno voljo za delo ohranim zaupanje,« je v nagovoru dejala nova županja Trebnjega.

Kot je poudarila, bo funkcijo opravljala poklicno. »Na pot županovanja se podajam z vizijo, cilji in željo, da bi svojim občankam in občanom zagotovila okolje, ki bo omogočalo zdravo in kakovostno življenje in razvoj. V občinski upravi se bom zavzemala, da bo motivacija zaposlenih pravilno usmerjena, saj je to ključno za ustvarjalnost, uspešnost in doprinos k razvoju za vsakega zaposlenega. Občina Trebnje me navdaja z navdušenjem in še večjo odgovornostjo, da s prostorom, odnosi in vsem, kar imamo, ravnamo odgovorno, razvojno, predvsem pa s ciljem za dobrobit vseh generacij. Da bomo omogočili pogoje, ki bodo mladim, ki so naš potencial, ponujali stimulativne pogoje za bivanje v naši občini in hkrati na drugi strani tudi starejšim ustvarili primerne pogoje za bivanje v jeseni življenja,« je dejala Povhetova.

Po njenih besedah živimo v izjemno zahtevnem in nepredvidljivem času, ki zahteva previdnost, a tudi odločnost. V prihodnost pa je treba zreti tudi z optimizmom. »Verjamem, da skupaj lahko postanemo še uspešnejši, in da bomo skupaj uspeli premikati občino naprej tudi v prihodnje,« je še dodala.

Na seji, ki jo je kot najstarejši svetnik vodil Brane Praznik, so imenovali tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo: predsednica Špela Smuk (DROT), Franci Kepa (SDS), Gregor Kaplan (Gibanje Svoboda), Branko Longar (NSi), Ana Moder (SLS), Vanja Jakopin in Leon Lobe (oba DROT).

Sestava novega občinskega sveta:

DROT (8): Blaž Ovnik, Andreja Zupančič, Miha Sever, Mateja Povhe, Leon Lobe, Špela Smuk, Dean Verbič in Vanja Jakopin; SDS (3): Franci Ostanek, Jože Avguštinčič in Franci Kepa; Gibanje Svoboda (3): Franc Brane Praznik, Andreja Gorenc in mag. Gregor Kaplan; NSi (2): Branko Longar in Blaž Pavlin; SLS (2): Ana Moder in Dejan Kastelic; Nestrankarska županova lista (2): Milan Kastelic in Marija Prosenik; romski svetnik: Matej Breznik.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija