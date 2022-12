V Šentrupertu zaprisegel novi župan; povsem nov tudi občinski svet

15.12.2022 | 18:45

Nov šentrupertski občinski svet z županom Tomažem Ramovšem

Tomaž Ramovš bo funkcijo župana opravljal nepoklicno.

Konstitutivno sejo je vodila najstarejša svetnica Jožica Piškur (levo), ob njej direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar.

Šentrupert - Na ustanovni seji se je včeraj popoldne sešel tudi novoizvoljeni občinski svet Občine Šentrupert. V njem so skoraj sami novi obrazi, edini, ki je bil ponovno izvoljen, je Tomaž Ramovš, ki pa se je funkciji odpovedal, saj je postal novi župan Šentruperta.

Ramovš je namreč na nedavnih lokalnih volitvah že v prvem krogu prejel 51 odstotkov glasov. 40-letni diplomirani inženir gradbeništva, ki je zaposlen na Družbi za razvoj investicij, bo župansko funkcijo opravljal nepoklicno. »16 let samostojne poti Občine Šentrupert nam nalaga odgovornost, da s prostorom, odnosi in lastnino ravnamo odgovorno, razvojno, predvsem pa s ciljem za dobrobit vseh, ki tu živimo. Podpora, ki sem jo prejel na letošnjih lokalnih volitvah, mi daje vzpodbudo in odgovornost, da upravičimo izkazano zaupanje. Zaupanje, ki ga ni lahko pridobiti, zelo enostavno pa ga je izgubiti. Po najboljših močeh se bom skupaj z občinskim svetom ter s sodelavkami in sodelavci iz občinske uprave trudil v največji meri, da z energijo, voljo in znanjem ohranimo izkazano zaupanje. Da bom poskrbeli za razvoj gospodarstva, vzpodbujali ukrepe, ki bodo prispevali h krepitvi kmetijstva, turizma in samooskrbe, da bomo mladim, ki so naš dragocen potencial, ponujali stimulativne pogoje za bivanje v naši občini. Starejšim pa ustvarili primerne pogoje, za bivanje v jeseni življenja,« je v svojem nagovoru dejal novi župan Šentruperta.

Nekaj besed je namenil tudi sodelavcem v občinski upravi. »Na nas bo največja teža in operativna odgovornost, da bomo znali prepoznati in znati reševati probleme časa in prostora. Trud za dodatna sredstva nas vedno bolj sili v inovativnost in učinkovitost, da bomo znali in zmogli pridobiti potrebne vire tako na strani sredstev kot tudi znanj. Verjamem, da bomo skupaj kos izzivom. Na nas je, da strokovno znanje in predanost usmerimo v skupno pot razvoja, in sicer s povezovanjem in vključevanjem vseh deležnikov naše lokalne skupnosti, kajti skupnost smo tudi mi predstavniki lokalne oblasti, ki zastopamo vse občanke in občane.«

Na koncu se je zahvalil obema predhodnikoma, ki sta pred njim vodila občino. Kot je poudaril, je bilo v preteklosti veliko narejenega.

Ker je funkcija občinskega svetnika nezdružljiva z župansko funkcijo, bodo v volilni enoti 1, kjer je bil Ramovš izvoljen, izpeljali nove volitve za člana občinskega sveta. Kandidat, ki bo zbral največ glasov volivcev, se bo pridružil preostalim osmim novim članom – šest jih je kandidiralo s podporo volivcev: Jernej Rugelj, Denis Sitar, Grega Skerbiš, Nataša Hribar, Jožica Piškur in Vika Zore, dva pa s podporo stranke: Franci Aljaž Kostevc (SDS) in Bojan Tratar (SLS), ki se je včerajšnje seje udeležil na daljavo.

Ob zaključku ustanovne seje, ki jo je kot najstarejša svetnica vodila Jožica Piškur, so novi občinski svetniki imenovali še komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – za predsednika so potrdili Jerneja Ruglja, člana pa sta Denis Sitar in Nataša Hribar.

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Tomaž Ramovš po ustanovni seji

