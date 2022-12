Ogenj uničil sušilnico mesa

15.12.2022 | 18:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 11.43 je na Cankarjevi cesti v Metliki zagorelo v sušilnici mesa. Gasilci PGD Metlika so požar pogasili in preprečili širitev ognja na objekt ob sušilnici. V požaru je uničena sušilnica in več deset kilogramov mesa.

Gasilci pomagali reševalcem

Dopoldne nekaj minut pred deseto so v ulici Mestne njive v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in pomagali ekipi Nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

M. K.