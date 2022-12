Zemeljski plaz porušil dve steni in poškodoval streho

16.12.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.31 je v Titovi ulici v Radečah zemeljski plaz velikosti 30 x 10 metrov porušil dve steni objekta in poškodoval streho. Gasilci PGD Radeče so plaz prekrili s folijo, z lesenimi stebri podprli streho in nudili pomoč lastnikom pri praznjenju objekta. Na kraju so bile tudi pristojne službe.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno, da pitne vode pred uporabo v prehrambne namene ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1 na izvodu MAJER 12,13.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC , izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN1, TP NOVI LJUBEN2;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA, izvod 1.TEŽKA VODA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI 2003. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ČEŠNJEVEK, izvod 4.ČEŠNJEVEK VIKENDI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Svrževo, Požarče, Breško, Mokronog šola-nizkonapetostno omrežje Ornek, Pijavice vas-nizkonapetostno omrežje Pijavice smer Mirna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP NNO Brezina nizkonapetostno omrežje Gornja Brezina do Slopška predvidoma med 8.50 in 10.20 uro.

M. K.