MO Krško: Kerin še brez koalicije; v občinskem svetu novo razmerje moči

16.12.2022 | 08:30

Ob začetku ustanovne seje, ko je župansko verigo okoli vratu še nosil Miran Stanko (levo), desno Janez Kerin (Fotografije: Rasto Božič/STA)

Županska veriga menja lastnika ...

Mestni svet z županom

Krško - V Krškem se je na ustanovni seji včeraj sestal novi 30-članski občinski svet. Novi župan Janez Kerin je dejal, da bo svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno. Ocenil je, da se bo morala občina spopasti s sodobnimi izzivi. Konkretnih dogovorov o morebitnem koalicijskem sodelovanju še ni, Kerin pa pričakuje, da bodo sestavili dobro ekipo.

Za uspešen razvoj Mestne občine Krško namreč v teh hitro spreminjajočih se časih potrebujejo drugačno razmišljanje in delovanje, je pojasnil in dodal, da bo skupaj z ekipo sodelavcev na občini naredil vse, da to drugačno razmišljanje tudi uresničijo.

"Čas je za spremembe na bolje za vse nas," je poudaril. Čas je tudi za novo prihodnost, ki jo bodo v štirih mandatnih letih ustvarjali za občane. Pri tem bo treba prisluhniti vsakomur in vsaki pobudi. Ljudi bo treba predvsem slišati in občini zagotoviti razvoj v najširšem pomenu. Kot župan pa namerava vsako zamisel pretehtati predvsem z vidika dobrega za občane, je dodal.

Glede sodelovanja v občinskem svetu je povedal, da so vse v občinski svet uvrščene stranke pozvali, naj do petka oddajo svoje predloge in zamisli za sestavo posameznih komisij in odborov. Hkrati pa potekajo tudi pogovori glede morebitnega sodelovanja med posameznimi strankami in neodvisnimi kandidati.

Konkretnih dogovorov še ni. Lahko pa oceni, "da kaže na dobro in da bodo uspeli sestaviti dobro ekipo, ki bo voz Mestne občine Krško potegnila naprej", je še dejal Kerin.

V Gibanju Svoboda, novincu, ki je s šestimi svetniškimi mesti najmočnejše v krškem občinskem svetu, so povedali, da se glede sodelovanja v občinskem svetu še pogovarjajo. Sodelujejo sicer lahko z vsemi, cilj gibanja pa je, da izpeljejo vse svoje projekte in da v občini zapiha nov veter, ki so ga napovedali pred volitvami.

Možnost povezovanja vidijo tudi z listo Modra smer, ki je pri županski kandidaturi podprla Kerina. Programsko so si namreč blizu, je povedal vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda Aleš Stopar.

Boštjan Pirc, občinski svetnik v prejšnjem mandatu najmočnejše SLS, ki je v krškem občinskem svetu v prejšnji sestavi imela 11 svetniških mest, zdaj pa jih ima enako kot SDS pet, je napovedal, da bo ta stranka v novem mandatu podprla vse dobre stvari oz. projekte. Če jih bodo povabili k sodelovanju pri kakšni zadevi, pa se bodo vabilu odzvali, je še dejal Pirc.

Podobno je povedal tudi Jože Olovec iz vrst SDS, ki je kot najstarejši svetnik vodil ustanovno sejo. Odprti so za vse strani in za vse dobre ideje, ne glede na to, čigave so, je dejal.

Ocenil je, da so volivci presodili, da je čas za spremembe, in dodal, da bodo v tej smeri tudi najprej skušali delovali. To pomeni, da bodo poskusili izoblikovati neko skupino, ki bo te spremembe lahko uresničila, možnost povezovanja pa je napovedal z listo Modra smer ali listo Gibanja Svoboda.

V občinskem svetu premešana razporeditev moči, najmočnejše Gibanje Svoboda

V občinskem svetu Mestne občine Krško se je torej spremenila razporeditev moči, SLS, ki je imela v preteklih mandatih največ svetniških mest, v njem ne prevladuje več. Največ svetniških mest je sicer, kot omenjeno, pripadlo novincu Gibanje Svoboda, drugi po moči sta SDS in SLS, sledita jima listi kandidatov drugega kroga županskih volitev.

V novem krškem občinskem svetu je sestava sicer precej premešana, dobra polovica je novih obrazov.

Največ oz. šest mest v 30-članskem občinskem svetu je pripadlo Gibanju Svoboda. SDS je ohranila pet svetniških mest, enako število jih je dobila SLS, ki je imela v zadnjem mandatu 11 svetniških mest.

Listi v drugem krogu poraženega županskega kandidata Dušana Šiška (Lista Dušana Šiška - energično za Krško) so pripadla štiri mesta in enako število listi Modra smer, ki je podprla novoizvoljenega župana Janeza Kerina. SD, ki je imela tri, ima po novem dve mesti. Po en mandat sta ohranila DeSUS in NSi. Po eno svetniško mesto je pripadlo še Obrtno-podjetniški listi in predstavniku romske skupnosti.

Novost v sestavi so Gibanje Svoboda, Lista Dušana Šiška - energično za Krško, lista Modra smer in Obrtno-podjetniška lista. V novi sestavi ni več SNS, SMC, Levice, Dobre države in Stranke za razvoj občin in krajev.

Seznam nove sestave občinskega sveta Mestne občine Krško:

Gibanje Svoboda (6 mandatov)

Almedin Ismić

Brigita Piltaver-Imperl

Aleš Zorko

Aleš Stopar

Borut Arh

Igor Jarkovič

SDS (5 mandatov)

Milena Bogovič Perko

Mojca Kranjec

Jože Žabkar

Jože Olovec

Zdravko Urbanč

SLS (5 mandatov)

Vlado Grahovac

Matej Libenšek

Boštjan Pirc

Kristina Ogorevc Račič

Janez Barbič

Lista Dušana Šiška - energično za Krško (4 mandati)

Mitja Omerzu

Matija Požeg

Dušan Šiško

Irena Virant

Lista Modra smer (4 mandati)

Dejan Žnideršič

Sebastjan Komočar

Janez Kerin (nadomestil naj bi ga Dejan Sevšek)

Ivanka Černelič Jurečič

SD (2 mandata)

Anton Petrovič

Nataša Šerbec

DeSUS (1 mandat)

Silvo Krošelj

NSi (1 mandat)

Aljoša Preskar

Obrtno-podjetniška lista (1 mandat)

Janja Starc

Predstavnik romske skupnosti (1 mandat)

Dejan Brajdič

STA; M. K.

