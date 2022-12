Kadrovska kriza zapira vrata domov za starejše. V Kočevju postelje že prazne, ker ni delavcev

Nekateri domovi so novim stanovalcem že prisiljeni zapirati vrata, čeprav so čakalne vrste dolge. (Foto: L. M.)

Kočevsko, Dolenjska, Posavje, Bela krajina - Ob nedavnih opozorilih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da akutna kadrovska kriza zapira vrata domov za starejše (DSO), saj so nekateri zaradi pomanjkanja delavcev že zmanjšali svoje namestitvene zmogljivosti, ponekod pa so že zapirali bivalne enote oz. oddelke, smo preverili stanje v domovih na območju Dolenjske, Posavja, Bele krajine in Kočevskega.

Prav vse direktorice domov jasno povedo, da je problematika pereča že vrsto let, nujnost sistemskih rešitev na področju dela s starimi pa se je še bolj pokazala v času pandemije, ko so domovi reševali zdravstveni sistem. Pristojni jim žal očitno ne prisluhnejo oz. ne razumejo dobro, da vsako odlašanje reševanja kadrovske krize pri skrbi za starejše v domovih in na domu vodi v katastrofo. Ta v tem trenutku ni več daleč.

DSO Kočevje je že tak primer. V domu bi lahko imeli več stanovalcev, če bi imeli dovolj ustreznega kadra. Zdaj imajo 164 stanovalcev, sprejeli bi jih lahko do 168, njihova kapaciteta pa je 172.

Zakaj dom ni polno zaseden?

Lidija Vardijan, direktorica DSO Kočevje

Kot pove direktorica Lidija Vardijan, dom ni polno zaseden ne le zaradi pomanjkanja kadrov, ampak tudi zaradi vse starejših zaposlenih, ki jim morajo po zakonu omogočiti vse, kar jim pripada – v normativih pa to ni upoštevano. Štirje delavci tudi že izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Nekaj zaposlenih imajo preko javnih del. V dom sprejemajo tudi dosti zelo bolnih stanovalcev, ki nimajo več pogojev za bivanje doma.

Na razpise ni odziva: ni bolničarjev, sester, fizioterapevtov, kuharjev…

Najhuje je pomanjkanje zdravstvenega kadra. Domovi se znajdejo, kot vedo in znajo.

»Pri razpisih za bolničarja negovalca ali srednjo medicinsko sestro ni prijav. Dvema strežnicama smo plačali šolnino za prekvalifikacijo v bolničarja negovalca, v letu 2023 bomo plačali šolnino še dvema zaposlenima za prekvalifikacijo za srednjo medicinsko sestro,« pove direktorica Vardijanova in doda, da so večkrat že objavili razpis za fizioterapevta – neuspešno, nihče ni izpolnjeval vseh pogojev. Težko so dobili delavce v kuhinji in za čiščenje. Finančno podcenjen je namreč tudi »podporni« kader v domu, dobesedno je izenačen s tistimi, ki doma čakajo na delo.

»Kot se kaže, ljudje niso več pripravljeni delati med vikendi, prazniki, ponoči… Verjetno so tudi v času pandemije prišle v ospredje druge vrednote. Sicer pa, zakaj bi delali, če so za isto plačo lahko doma, poleg pa še malo »fušajo« in tako dobijo več kot naši zaposleni,« odkrito pove Vardijanova.

