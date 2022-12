Dušan Strnad: Upravičeno smo ponosni na doseženo, vendar je to zdaj preteklost

Ivančna Gorica - V sredo je potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v novem mandatnem obdobju 2022 – 2026. Ustanovno sejo je vodil najstarejši član novoizvoljenega Občinskega sveta Jože Anžlovar.



Novoizvoljeni člani občinskega sveta so se na ustanovni seji seznanili s poročilom Občinske volilne komisije (ObVK), ki ga je predstavila predsednica ObVK Elizabeta Žgajnar. Soglasno so potrdili mandate vsem novoizvoljenim 21 članom občinskega sveta in potrdili nov štiriletni mandat županu Dušanu Strnadu. Za nadomestnega člana občinskega sveta je bil po njegovi potrditvi za župana potrjen naslednji kandidat na listi Slovenske demokratske stranke v 1. volilni enoti, Tone Mestnik.

V novem mandatnem obdobju 2022 – 2026 bodo občinski svet sestavljali: Vojko Adamič, Jože Anžlovar, Irena Brodnjak, Magdalena Butkovič, Martina Hrovat, Milan Jevnikar, Marija Koščak, Jože Kozinc, Nataša Lukman, Samo Markovič, Samo Matkovič, Tone Mestnik, Janez Mežan, Jurij Omahen, Sašo Pajk, Silvo Praznik, Andreja Robek Perpar, Tomaž Smole, dr. Nina Strah, Mateja Žaren in Helena Žnidaršič.

Po slovesni zaobljubi je zbrane svetnike in svetnice nagovoril župan Dušan Strnad. Najprej se je v imenu vseh izvoljenih zahvalil volivcem za zaupanje na lokalnih volitvah in obljubil, da bodo odgovorno in po najboljših močeh delali v dobro občine. Orisal je kratko zgodovino občine Ivančna Gorica od ustanovitve do danes ter se zahvalil vsem dosedanjim sestavam občinskih svetov in Svetov krajevnih skupnosti. Zahvalo je namenil še vsem zaposlenim v občinski upravi z direktorico občinske uprave na čelu, vsem prostovoljcem v občini, zaposlenim v šolah in vrtcih ter drugih zavodih. Vsi so zaslužni, da je občina Ivančna Gorica uvrščena med najbolj razvite slovenske občine: »Smo prostovoljstvu, starejšim, mladim in čebelam prijazna občina. Upravičeno smo ponosni na doseženo, vendar je to zdaj preteklost. Posvetiti se moramo prihodnosti, zato so nas ljudje izvolili. Izzivi za prihodnji mandat so veliki. Pred nami je nekaj velikih projektov, ki se jih bomo lotili. Z nekaterimi se bo novoizvoljena sestava občinskega sveta srečala že v bližnji prihodnosti.«

Imenovano je bilo tudi že prvo delovno telo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Po tajnem glasovanju so bili vanjo izvoljeni Vojko Adamič, Jože Anžlovar, Martina Hrovat, Milan Jevnikar, Janez Mežan, Tomaž Smole in Mateja Žaren. Za predsednika pa je bil, tako kot v prejšnjem mandatu, izvoljen občinski svetnik Janez Mežan.

Seja se je sicer začela z državno himno, ki jo je zapel trio solopevk iz Glasbene šole Grosuplje – podružnica Ivančna Gorica pod mentorstvom prof. Polone Kopač Trontelj.

