Zasegli petarde in naboje

16.12.2022 | 09:45

Policisti PP Metlika so zaradi suma posesti prepovedanih pirotehničnih izdelkov pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 28-letnega moškega v naselju Dole. Med preiskavo so našli in zasegli 18 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov in tri naboje. Zoper kršitelja bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o orožju in Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Vlom

V Šentjanžu na območju Sevnice je med 10. 12. in 15. 12. nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 3000 evrov.

Na meji zasegli ukraden Audi A8

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Audi A8, italijanskih registrskih oznak. Policisti so pri preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil v letu 2017 ukraden v Belgiji. Audi so zasegli in o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 34 državljanov Rusije, tri državljane Indije, tri državljane Alžirije in dva državljana Kube.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 57. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 189 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Novem mestu zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi požara, iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

