Macedoni prisegel še tretjič in napovedal dodaten preboj

16.12.2022 | 10:30

Župansko verigo je Gregorju Macedoniju nadel Adolf Zupan, najstarejši svetnik v novem občinskem svetu, ki je tudi vodil ustanovno sejo. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Novoizvoljeni novomeški občinski svetniki so se včeraj sestali na ustanovni seji. Potrdili so mandate vsem 30 svetnikom in sprejeli ugotovitveni sklep o izvolitvi Gregorja Macedonija za župana. Ta je v nagovoru po prevzemu županskih insignij in zaprisegi poudaril, da ponovno izvolitev jemlje kot veliko odgovornost, pri tem pa računa tudi na podporo občinskih svetnikov.

Macedoni je spomnil, da je to njegov že tretji mandat. Prejšnja dva je ocenil kot izjemno uspešna, »čemur pritrjujejo mnogi, ki so naš razvoj spremljali od blizu in od daleč.« Kot pritrditev temu je navedel, da je novomeška občina najmanj zadolžena mestna občina, hkrati je mestna občina z najboljšo demografsko sliko.

Nov mandat bo po njegovi oceni »logično nadaljevanje zadnjih dveh oziroma bo še dodatno prebojen.« V njem po njegovih besedah tako kot v dosedanjih osmih letih ne bo prostora za parcialne interese in kakršne koli delitve. »Smo pestra paleta posameznikov, a vendar je pomembno le to, da vsi delujemo v dobro občine. Edino tako lahko nadaljujemo realizacijo številnih projektov, ki nas čakajo na najrazličnejših področjih,« je dejal v nagovoru občinskim svetnikom.

Ne koalicija ampak programsko sodelovanje

Ob robu seje je Macedoni novinarjem povedal, da v občinskem svetu ne bodo sklepali klasične koalicije, pač pa si tako kot v prejšnjih dveh mandatih želi sporazum o sodelovanju s čim več listami. Pogovori o tem še tečejo, podlaga zanj bodo programska načela in projekti, je povedal. »Želimo, da ti pogovori temelji na vsebini in ne na kadrovskih rešitvah. Najožja županova ekipa podžupanov je tista, ki mora pomagati in delati. To niso politične funkcije in verjamem, da jih bomo v tem smislu tudi popolnili in definirali našo končno ekipo,« je povedal Macedoni.

Letos se je sicer za vstop v novomeški mestni svet potegovalo 14 strank in list, mandate jih je uspelo dobiti 11. Najmočnejšo svetniško skupino ima županova Lista Gregorja Macedonija, ki ima sedem svetnikov. Pet svetnikov je dobilo Gibanje Svoboda, po tri Lista Naš kraj - naše mesto in SDS, po dva NSi, SLS, SD in Solidarnost, po enega svetnika pa so dobile Zveza za Dolenjsko, DeSUS in Konkretno. Eno mesto pripada romskemu svetniku.

Svoboda: Sporazum odvisen od konkretnih projektov

V Gibanju Svoboda se po besedah svetnika Matije Škofa še niso odločili, ali bodo pristopili k sporazumu z županom. To, da se jim je kot novi listi uspelo prebiti v mestni svet in da so v njem dobili pet mandatov, sicer ocenjujejo kot veliko odgovornost ter napoveduje, da bodo aktivni in vidni. »V volilni kampanji smo poudarjali potrebo po več razprave in boljših odločitvah. Iščemo pozicijo, kjer bomo lahko to udejanjili," je dejal Škof in povedal, da je njihov pristop k sporazumu o sodelovanju, ki ga bo pripravil župan, odvisen od »konkretnih projektov, ki jih bomo dali na mizo.«

Namesto Macedonija v svet Kobe

V mestni svet je bil sicer na svoji listi izvoljen tudi Macedoni, a te funkcije zaradi nezdružljivosti z župansko ne bo opravljal. Mestni svet je tako sprejel sklep, da mu preneha mandat mestnega svetnika, komisiji za mandatna vprašanja pa naložil, da do naslednje seje pregleda, kdo z županove liste je naslednji upravičen do mandata. Neuradno je to Klara Golić, a ker je zaposlena v občinski upravi in obstaja velika verjetnost, da se bo funkciji mestne svetnice odpovedala, naj bi v mestni svet prišel Primož Kobe.

B. B.

