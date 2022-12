Krka slovenskemu zdravstvu podarila za pol milijona evrov opreme

16.12.2022 | 14:30

Vodja Krkine službe za odnose z javnostmi Elvira Medved (levo) v pogovoru z (z leve) Julijo Šter, Lilijano Kornhauser Cerar in dr. Barbara Kunič Tešović. (Foto: B. B.)

Novo mesto - V duhu svojega gesla Živeti zdravo življenje je novomeška Krka slovenskim zdravstvenim ustanovam letos podarila 82 prenosnih obposteljnih ultrazvokov in dva najsodobnejša inkubatorja za nedonošenčke v skupni vrednosti 500.000 evrov.

Prenosne obpposteljne ultrazvoke je Krka podarila ambulantam družinske medicine, ki jih je dodatno podprla z izobraževanjem o njihovi uporabi, je na prednovoletnem srečanju z novinarji povedala Mojca Prah Klemenčič, direktorica Regije Slovenija v družbi Krka.

Kot je povedala družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Radovljica Julija Šter, ji naprava pomaga potrditi ali ovreči diagnozo, s čemer lahko rešiti marsikatero klinično dilemo, zaradi katere bi sicer pacienta napotila na obravnavo v bolnišnico. »Prenosni ultrazvok v družinski medicini predstavlja izjemen napredek, saj pomeni večjo učinkovitost in hitrejšo postavitev diagnoze, kar prinaša prednosti tako za bolnike kot za nas zdravnike,« pravi Julija Šter in dodaja, da majhno in prenosno napravo z veseljem uporabljajo tudi kolegice v drugih ambulantah, s sabo pa ga lahko vzame tudi ob obiskih pacientov na domu.

Za podarjena inkubatorja se je Krki, ki je ljubljanski porodnišnici pred tem darovala že tri inkubatorje, zahvalila dr. Lilijana Kornhauser Cerar vodja Enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Ginekološke klinike in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. Kot je povedala, so inkubatorji nepogrešljivi za preživetje celo 16 tednov prezgodaj rojenih otrok. »Najsodobnejši aparati in usposobljeno osebje, ki zna rokovati z njimi, odločilno prispevajo, da lahko odrastejo v povsem normalne in zdrave osebe, ki niso v nobeno breme medicini in družbi,« je poudarila.

Ob tej priložnosti je svojo izkušnjo ob rojstvu nedonošenega sina delila tudi krkašica dr. Barbara Kunič Tešović, vodja Službe za industrijsko lastnino: »Sredi zdrave nosečnosti se življenje v trenutku spremeni iz lepega in veselega pričakovanja v hud in dolg boj za otrokovo življenje. Strokovno in empatično osebje je v takem trenutku bistvenega pomena, saj daje upanje v ozdravitev naših novorojenčkov. Na Krkine donacije inkubatorjev sem zelo ponosna, saj so zagotovilo, da bodo imeli zdravniki dovolj naprav, s katerimi bodo lahko omogočili kakovostno zdravljenje za vse novorojenčke, ki takšno pomoč potrebujejo. Toplo mi je pri srcu, ker vem, da bomo s tem dejanjem mnogim malim borcem omogočili, da bodo zrasli v zdrave, radožive in srečne otroke, kot je naš Martin.«

B. B.

