Voda v kleti in ujetnik v dvigalu

16.12.2022 | 18:50

Ob 9.30 je v Selah pri Dobovi, občina Brežice, zaradi zamašene cevi meteorna voda zalila jašek in klet v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Sela pri Dobovi so izčrpali približno 10 kubičnih metrov vode, zaradi nadaljnjega dotekanja vode pa v jašek namestili potopno črpalko. Delavci Komunale Brežice so odmašili cev za odtekanje meteorne vode.

Ujet v dvigalu

Opoldne je v poslovni stavbi v ulici Pod Trško goro v Novem mestu oseba ostala v okvarjenem dvigalu. Gasilca GRC Novo mesto sta jo s tehničnim posegom rešila in o okvari obvestila upravnika stavbe.

Z gasilci v skladišče ...



Ob 15.16 so na Rostoharjevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata skladišča.

... in do obolelega

Ob 14.57 so v Cankarjevi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje pomagali reševalcem NMP Kočevje pri prenosu obolele osebe iz drugega nadstropja večstanovanjske stavbe do reševalnega vozila.

Bili so brez elektrike

Med 13.45 in 14.30 je bila na Velikem Trnu, občina Krško, zaradi okvare na daljnovodu prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro so odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

M. K.