Proti Iliriji do enajste zmage

17.12.2022 | 09:00

Foto: KK Krka

Ljubljana - Košarkarji Krke so v 11. krogu lige Nova KBM premagali Ilirijo z 81:75 (28:21, 47:41, 64:58).

* Dvorana Tivoli, gledalcev 50, sodniki: Krejić (Kranj), Rener (Koper), Gostiša (Log pri Brezovici).

* Ilirija: Arslanagić 16 (4:5), Kmetič 3, Orel 10 (2:2), Pajić 13 (3:3), Daneu 15 (2:2), Vončina 2, Klobučar 16 (1:2).

* Krka: Stergar 10 (4:4), Cerkvenik 4, Stipčević 17 (1:1), Stavrov 5 (0:1), Vucić 12 (2:2), Jurkovič 2, Spasojević 22 (5:6), Škedelj 6 (1:2), Macura 3 (1:2).

* Prosti meti: Ilirija 12:14, Krka 14:18.

* Met za tri točke: Ilirija 9:30 (Klobučar 3, Arslanagić 2, Orel 2, Kmetič, Daneu), Krka 5:22 (Stipčević 2, Stavrov, Škedelj, Spasojević).

* Osebne napake: Ilirija 18, Krka 16.

* Pet osebnih: Kmetič (38.).

Košarkarji Krke nadaljujejo zmagoviti nizi v ligi Nova KBM. V enajstem krogu so zabeležili enajsto zmago. Neporaženi so tudi v ligi Aba 2, kjer bodo naslednji teden na tretjem turnirju v Zlatiborju branili prvo mesto.

Ilirija je izgubila devetič v ligi Nova KBM ter sedmič zapored. Zadnjo zmago je dosegla 22. oktobra proti Zlatorogu.

Mladi Ljubljančani so bili vse do zadnjih dveh minut na pragu velikega presenečenja. 98 sekund pred koncem tekme so prišli na točko zaostanka (74:73). A nato je Miha Škedelj zadel trojko, Luka Vončina pa je izgubil žogo in Luki Stergarju omogočil polaganje za 79:73.

Pri domačih sta po 16 točk dosegla Adnan Arslanagić (6 podaj) in Jaka Klobučar (trojke 3:4), Žiga Daneu jih je zbral 15 (8 skokov), 13 pa Marko Pajić (8 skokov). Pri zmagovalcih je izstopal Radosav Spasojević z 22 točkami, 17 točk, 7 podaj in 6 skokov pa je prispeval Rok Stipčević (indeks 22).

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Iliriji za dobro tekmo. Igrali so res borbeno in zelo dobro v obrambi. Mi smo le v nekaterih delih tekme pokazali predstave iz letošnje sezone, ostalo pa je bilo zelo slabo. Nekateri igralci so zelo slabo oddelali, a mogoče je to tudi dobro pred odhodom na turnir 2. ABA lige. Dobili smo opozorilo, na tak način to ne gre. Sem zelo nezadovoljen z videnim, vse kar bo ostalo, pa je ta zmaga.«

Krkaši imajo po 11. krogih Lige Nova KBM 11 zmag, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v sredo, 28. 12., ko bodo gostovali pri Šenčurju GGD. Prihodnji teden pa jih čakata dve tekmi na turnirju 2. ABA lige na Zlatiboru, in sicer v ponedeljek s Širokim in v četrtek z Vrijednosnicam Osijekom.

* Izidi, 11. krog:

- sreda, 14. december:

Terme Olimia - Helios Suns 77:96 (23:23, 37:51, 60:76)

- petek, 16. december:

Ilirija - Krka 75:81 (21:28, 41:47, 58:64)

LTH Castings - Ggd Šenčur 85:86 (21:26, 37:44, 65:64)

- sobota, 17. december:

13.00 Zlatorog Laško - Hopsi Polzela

- ponedeljek, 19. december:

18.00 Šentjur - Rogaška

* Lestvica:

1. Krka 11 11 0 969:779 22

2. Helios Suns 11 10 1 1031:812 21

3. Šentjur 10 7 3 789:781 17

4. Ggd Šenčur 10 6 4 802:743 16

5. Terme Olimia 10 4 6 818:815 14

6. Rogaška 10 4 6 755:830 14

7. Hopsi Polzela 10 4 6 779:888 14

8. Ilirija 11 2 9 867:956 13

9. LTH Castings 11 2 9 836:961 13

10. Zlatorog Laško 10 2 8 704:785 12

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn