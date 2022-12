Ženski košarkarski klub Krka praznoval 20-letnico delovanja

17.12.2022 | 12:00

Ženski košarkarski klub Krka letos praznuje 20-letnico delovanja.

Novomeški župan Gregor Macedoni je predsedniki ŽKK Krka Miranu Jermanu izročil priznanje ob jubileju kluba.

V vitrinah kluba se je nabralo že ogromno pokalov.

Novo mesto - Ženski košarkarski klub Krka letos praznuje 20-letnico delovanja. Na sinočnji slovesnosti v Kulturnem centru Janeza Trdine so se ozrli na prehojeno pot in obudili spomine na številne dosežke, v dveh desetletjih se je v vitrinah kluba nabralo več kot 130 pokalov iz državnih prvenstev in z različnih turnirjev.

Začetki ženske košarke v Novem mestu sicer segajo v leto 1976, ko je novinar Dolenjskega lista Janez Pezelj začel trenirati skupino deklet, predvsem dijakinj prvih letnikov novomeške gimnazije. Novomeške košarkarice so igrale v 1. slovenski ligi in bile v sezoni 1985/86, ko se je ekipa preimenovala v ŽKK Labod, celo na pragu uvrstitve v 2. zvezno košarkarsko ligo zahod, vendar jim je to preprečil poraz za eno točko v predzadnjem krogu proti Iliriji.

Nato je sledil padec, labodovke so izpadle v 2. slovensko ligo, v kateri so igrale več sezon. V tem obdobju se je več delalo po osnovnih šolah, takšen pristop pa je kmalu dal vidne rezultate. A ko bi morale dobro načrtovano delo kronati z uvrstitvijo v 1. ligo, se je zgodil razpad skupne države. Iz zveznih lig so se v slovensko prvenstvo vrnile ekipe, ki so imele kakovostne igralke in onemogočile napredovanje novomeški ekipi v višji rang tekmovanja. Tako so v sezoni 1991/92 v zahodni skupini 2. slovenske lige Novomeščanke prvenstvo končale na drugem mestu. Zadnja sezona, ki so jo odigrale novomeške košarkarice, je bila sezona 1992/93 pod vodstvom trenerja Jožeta Žure. Večina igralk je študirala v Ljubljani, kjer je imel študij prednost pred drugimi dejavnostmi. Le trening ob petkih zvečer pred tekmo v soboto je bilo premalo za odmevnejši dosežek. Zadnjo tekmo tega obdobja so košarkarice odigrale celo v telovadnici OŠ Šmarjeta, potem pa je delovanje kluba in ženske košarke zamrlo za skoraj celo desetletje.

Pred dvema desetletjema nova ženska košarkarska zgodba

Pobudo za ustanovitev novega ženskega kluba v drugi polovici leta 2002 je – zanimivo – prišla od atleta Maria Mohorovića. Podpisnika ustanovitve kluba sta bila še Damjana Burgar in Miran Jerman, točno na včerajšnji dan pred dvajsetimi leti je bila tako sprejet statut. Na prvem sestanku so postavili temelje kluba, ki se je imenoval Ženski košarkarski klub Novo mesto (leta 2011 pa so se preimenovali v ŽKK Krka). Ustanovnim članom so se kmalu pridružili še drugi: Jernej Bobič – Bobo, Damjana Čavlovič, Matjaž Cerkovnik, Slavko Seničar itd. Klub je začel delovati s prvima ekipama v letu 2003 tudi na tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Najprej s selekcijo pionirk in kasneje tudi s selekcijo kadetinj.

Vztrajno in strokovno delo z mladimi je kmalu obrodilo sadove, danes se lahko pohvalijo s številnimi naslovi državnih prvakinj v mlajših kategorijah. Uspešna je tudi članska ekipa, ki je zadnji dve sezoni dvignila pokal za najboljšo ekipo v Ekstra ligi; gre za mednarodno razvojno tekmovanje, v kateri novomeške košarkarice tekmujejo, odkar ni več druge slovenske ženske košarkarske lige.

Od začetka je predsednik Mirna Jerman, ki se ponosen na prvi dve desetletji njihovega delovanja. »No, če se lahko malo pošalim na začetku. Ko smo bili »difovci«, smo rekli, da je treba žensko košarko z zakonom prepovedati. Danes pa sem 20 let predsednik ženskega kluba, torej zarečenega kluba se največ poje. Nisem pričakoval, da bom toliko časa vztrajal, takrat sem vedel, da je treba nekaj narediti, kajti ženske košarke v Novem mestu ni bilo, bilo pa je veliko zanimanja. Ustanovili smo klub in postavili trde temelje, na katerih smo počasi rasli,« je povedal Jerman. V klubu je v teh dveh desetletjih treniralo več kot 700 igralk, ki so igrale v različnih selekcijah, vsako leto se vpiše še vsaj 20 mladih košarkaric.

»Poleg uspehov, ki smo jih dosegli, sem najbolj ponosen, da smo veliko mladih naučili igrati košarke, da smo jih umaknili z ulice. Najboljše, ki danes igrajo celo za slovensko reprezentanco, cenijo naše delo. To je verjetno največji dosežek,« poudarja Jerman.

Slovesnosti, ki jo je povezovala Nina Štampohar, se je med drugim udeležil tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je klubu čestital za 20 let in jim zaželel še veliko dobrih rezultatov tudi v prihodnje.

Ob jubileju kluba je izšel tudi zbornik, za katerega je zaslužen Miran Jerman. V knjigi je podrobno opisana zgodovina ženske košarke v Novem mestu, ki je podkrepljena s slikovnim gradivom, v njej najdemo tudi številne zanimive anekdote košarkaric, ki še popestrijo zanimivo branje.

Besedilo in fotografije: R. N.

