Krkovič na dan proslave v Kočevski Reki zapustil VSO: ''Ne grem se več''

17.12.2022 | 18:30

Danes v Kočevski Reki (Foto: VSO)

Kočevska Reka - Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) je danes v Kočevski reki obeležilo 32. obletnico prvega postroja posebne enote slovenske teritorialne obrambe. Še pred proslavo pa je brigadir Tone Krkovič, takratni poveljnik te enote, sporočil, da zaradi ponižujočega odnosa članov VSO in stranke SDS odstopa s funkcij VSO.

VSO je danes v spomin na 17. december 1990, "ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski", kot je takrat dejal takratni predsednik vlade Lojze Peterle, v Kočevski Reki organiziralo prireditev z naslovom Prihodnost pripada pogumnim. Slavnostni govornik je bil Jelko Kacin, ki je bil leta 1990 namestnik ministra za obrambo.

Krkovič je danes združenju poslal svojo odstopno izjavo s funkcij člana predsedstva in podpredsednika združenja VSO. Kot je razvidno iz izjave, ki jo je Krkovič med drugimi posredoval tudi STA, je med razlogi za odločitev navedel, da je bil pod vlado Janeza Janše za Slovensko vojsko označen za "človeka s ceste".

Kot pravi, je potem, ko je v družbi Gen-I postal sodelavec sedanjega premierja Roberta Goloba, takrat direktorja uprave Gen-I, in ko je "stopil aktivno v bran 'depalovaškemu naskoku'", v vodilnih strukturah VSO, postal "persona non grata".

To so po njegovih besedah posamezniki in skupine članov VSO manifestirali na različne načine. Najbolj ga je prizadelo septembra letos na slavnostni seji predsedstva in proslavi na Pristavi, ko se člani predsedstva niso hoteli usesti zraven njega, že prej je na sedežu VSO na sejah predsedstva "obsedel sam".

"Vse to počno ljudje, ki so (verjetno večinoma) člani SDS," pravi Krkovič in dodaja, da jim je na seji predsedstva "pokazal smer" prav predsednik SDS Janez Janša.

Krkovič je ob tem omenil tožbo Emilije Mrlak, vdove Tonija Mrlaka, ki je med vojno za Slovenijo pilotiral helikopter JNA, ki ga je enota Moris sestrelila, proti njemu ter izplačilo odškodnine Mrlakovi. "S tem je Janez Janša posredno obsodil mene in le pričakujem lahko prihajajoče konsekvence (v sestreljenem helikopterju je bil tudi kopilot JNA Trajče Sibinovski), ker sem kot poveljnik brigade Moris ... takrat ukazal in izvedel sestrelitev," je zapisal Krkovič.

V odstopni izjavi je tudi navedel, da je Peterletu pripomnil, da se je zaradi odnosa vodstva VSO do njega začel zelo slabo počutiti v tej družbi. Peterle mu je dejal, da se bodo danes po proslavi sestali "štirje možje iz tistega časa in si, kot se za soborce vojne za Slovenijo spodobi, na ta pomembni dan temeljito nalili čistega vina". A sestanek je padel v vodo, potem ko je Janša sporočil, da se proslave ne bo udeležil. "Enostavno, ne grem se več," je Krkovič še dodal v odstopni izjavi.

STA; M. K.