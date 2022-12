Menjava po desetletju: Na čelo podjetja Akrapovič z novim letom Davorin Dobočnik

18.12.2022 | 12:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; STA)

Ivančna Gorica - Na čelu podjetja Akrapovič po desetih letih prihaja do menjave. Na mestu izvršnega direktorja družbe bo namreč Uroša Roso, ki je odstopil iz osebnih razlogov, 1. januarja 2023 zamenjal Davorin Dobočnik, sedanji direktor operacij, so sporočili iz Akrapoviča.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo Rosa "s svojimi bogatimi izkušnjami ter znanjem o podjetju in panogi s podjetjem Akrapovič sodeloval še naprej kot svetovalec". V času opravljanja funkcije izvršnega direktorja, ki jo je zasedal zadnjih deset let, je močno prispeval k rasti podjetja in njegovi širitvi, so dodali.

O Dobočniku pa so dejali, da ima bogate izkušnje v avtomobilski industriji, saj v njej deluje že od leta 2005. "V podjetju njegovo imenovanje pozdravljamo in smo prepričani, da bo družbo Akrapovič v teh turbulentnih časih uspešno vodil naprej," so sklenili.

Skupina Akrapovič je imela lani 150,5 milijona evrov prihodkov od poslovanja (leta 2020 129 milijonov evrov), ob tem pa 20,3 milijonov evrov čistega dobička (leta 2020 18,7 milijona evrov), je razvidno iz objave na Ajpesu.

STA; M. K.