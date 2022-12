Zbornik z osebnimi zgodbami ljudi iz obmejnega Kostela

18.12.2022 | 11:00

Grad Kostel (Foto: arhiv DL)

Kočevje/Kostel - V Pokrajinskem muzeju Kočevje so predstavili Zbornik Kostel. Pripovedi in izpovedi, v katerem so zbrane pripovedi in izpovedi desetih posameznikov, ki v prvi osebi izrisujejo kostelsko pokrajino in življenje z njo. Najstarejša pričevalka je rojena leta 1931, najmlajša leta 1958.

V zborniku so na 72 straneh zbrane življenjske zgodbe pričevalk, ki bralca popeljejo v obdobje pred drugo svetovno vojno in vse do danes. Ker je bil Kostel v skoraj vseh zgodovinskih obdobjih obmejna pokrajina, so nekatere teme obmejne, obrobne, neobičajne in ranljive, so sporočili iz pokrajinskega muzeja.

S področja zgodovine so s pričevalci obdelali spomine na poslednje kostelske graščake, krošnjarje, prvo in drugo svetovno vojno, čas socializma, življenje v bližini zaprtega območja in kazenskih taborišč, osamosvojitveno vojno in prehode beguncev. Posledično so se dotaknili socialnih tem, kot so iskanje dodatnih oblik zaslužka, revščine, trpljenja, spolnosti, alkoholizma, osamljenosti in smrti.

Pogovarjali so se tudi o pridelavi in predelavi hrane v Kostelu, kot so žganjekuha, sadjarstvo, vinogradništvo, o predelavi lanu in konoplje, različnih obrteh, še posebej mlinarstvu in kamnoseštvu, vraževerju, ustnem izročilu, odnosih in sožitju s kočevskimi Nemci ter prebivalci z druge strani Kolpe.

"Izbor tem v zborniku je kot krošnjarski koš kostelskih obzirantov - ponuja različne drobnarije, kot so zgodbe, spomini, pesmi, recepti, fotografije in ostali sladkorčki vsakdanjega življenja v Kostelu," so zapisali v kočevskem pokrajinskem muzeju. Besedilo dopolnjujejo fotografije Kostela, sogovornikov in njihove družinske fotografije.

STA; M. K.