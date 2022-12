Nesreča v Birčni vasi - dva ukleščena; v dveh blokih težave z vodo

18.12.2022 | 08:20

Sinoči v Birčni vasi (Foto: FB PKD)

Včeraj ob 17.17 sta v Birčni vasi, občina Novo mesto, trčili dve osebni vozili in obstali izven cestišča na brežini. Dve osebi sta ostali ukleščeni v vozilu. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom stabilizirali vozili in rešili osebi, posuli iztekle motorne tekočine, potegnili vozili na cestišče, pomagali policiji in avtovleki ter počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V dveh blokih težave z vodo

Včeraj ob 16.22 je v Ragovski ulici v Novem mestu v stanovanju večstanovanjskega objekta iztekala voda zaradi pretrgane cevi. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli ventil.

Ob 16.25 pa je v Vajdovi ulici v Semiču v stanovanju večstanovanjskega objekta prav tako iztekala voda in zatekala v stanovanje nadstropje nižje. Gasilci PGD Semič so zaprli ventil in podprli leseni strop, ki je bil napojen z vodo v stanovanju nižje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP NOVOLES STRAŽA;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMZS MAČKOVEC;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZNASS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 6:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Glink, Ostrožnik, Log Mokronog, Gorenja vas, Povše Metal, Berk, Prelesje vas, Bistrica vas Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brežice bolnica nizkonapetostno omrežje Zdravstveni dom in Gimnazija predvidoma med 07:20 in 12:00 uro.

M. K.